eSports y perspectiva de género

La opinión de tenerife abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso a este periódico para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Cestionar la brecha de género en el ámbito tecnológico y erradicar las actitudes machistas en el uso de contenidos digitales es un problema de envergadura, que debemos afrontar. Hemos de hacerlo cuanto antes para corregir comportamientos no adecuados, eliminar conductas discriminatorias y colocar a las mujeres en situación de competir en igualdad de condiciones, para beneficiarse de los avances en este sector.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en su análisis de percepción social en 2016, constató la necesidad de impulsar cambios sociales y normativos dirigidas a "promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre las personas más jóvenes, especialmente entre las chicas. La cuestión de fondo continúa siendo por qué hombres y mujeres difieren en su presencia y participación en las carreras científico-tecnológicas".

En perfiles STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue siendo mayoritaria la presencia masculina. La educación en Ciencias de la Computación tiene un inmenso camino por recorrer. Es un concepto desconocido para el 83% de padres y madres. El 73% cree que este tipo de disciplinas deben ser enseñadas en el colegio; el 32% de los padres y madres con hijos en primaria no lo considera una prioridad. Que los padres y madres tengan una buena comprensión de la tecnología ejerce una influencia notable: el 63% del alumnado de secundaria que estudia Ciencias de la Computación lo hace influido por sus madres o padres.

Debemos colocar en el frontispicio de las prioridades el estudio, análisis y diseño de medidas orientadas a eliminar los aspectos sexistas de los contenidos digitales, y al mismo tiempo a favorecer e impulsar la presencia de mujeres, tanto en el ámbito de la formación y la cualificación profesional, como en el de la participación activa del diseño de videojuegos, la programación, la competición profesional y la dirección y gestión, de los videojuegos y de los eSports.

El peso del imaginario colectivo y la prevalencia de estereotipos son determinantes. También en los videojuegos, un sector que ha cogido velocidad de crucero durante los últimos años. Cierto es que, desde aquel referente inicial de la Universidad de Stanford en 1972, muchas cosas han cambiado en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero no tantas en los que afecta a la construcción de los roles sociales y los estereotipos.

Hasta prácticamente la segunda década del Siglo XXI, podemos resumir la presencia de imágenes de mujeres en los videojuegos con cuatro eses: salvadas, sumisas, secundarias y sexualizadas. El traslado de los esquemas de poder de los hombres sobre las mujeres del ámbito analógico al de los videojuegos reproducía estereotipos en los que aparecían pocas mujeres. Y cuando lo hacían se reflejaban como modelos jóvenes, débiles, frágiles e incapaces de defenderse. Modelos que necesitaban ser rescatadas, y que además recompensaban con cargas eróticas a sus salvadores. Modelos de mujeres de raza blanca, de cuidada belleza física y más receptivas que activas.

Fueron apareciendo posteriormente algunos videojuegos en los que el personaje principal era mujer, disminuyendo los rasgos de hipersexualidad. Aunque los identificadores de género estereotipados, por defecto, siguen siendo masculinos. Cambiar la representación de las mujeres en los videojuegos pasa por eliminar modelos dependientes, secundarios y sumisos y por hacerlas protagonistas de la narrativa. Eso implica incorporar talento y visión femenina, motivo por el cuál resulta tan relevante en estos momentos fomentar los perfiles STEM.

Nos corresponde impulsar acciones educativas y formativas que preparen para el protagonismo activo de niñas y mujeres, tanto en los videojuegos como en los eSports. En realidad, no ocurre nada distinto a lo que hemos visto, analizado y sufrido en otras expresiones culturales, en el mundo del espectáculo o el del cine. Es necesario intervenir de forma efectiva en este momento que se está consolidando el ecosistema digital y utilizar el talento femenino para construir las historias, para perfilar la narrativa; para orientar los procedimientos de gamificación y obtención de recompensas; para el diseño gráfico y el desarrollo computacional. Necesitamos mujeres protagonistas en las comunidades de gamers. A diferencia de la competición deportiva tradicional, en el deporte electrónico la condición física, o la diferenciación de género, no exige tratamiento distinto por categorías de competición de hombres y mujeres. Lo que se demanda son reflejos, capacidad estratégica y trabajo en equipo. No existen diferencias biológicas.

Necesitamos mujeres compitiendo en los eSports, y mujeres asesorando y dirigiendo en la industria del entretenimiento que se está vertebrando a su alrededor. Necesitamos mujeres en todas las oportunidades de negocio, para liderar empresas y fomentar el empleo.

Por fortuna contamos ya con mujeres que son auténticas referencias deportivas. Como Sasha "Scarlett" Hostyn, la primera mujer en ganar Premier Tournament. O la jugadora californiana Katherine "Mystik" Gunn, durante años la mujer mejor pagada en el mundo de los videojuegos, con más de 100.000 euros en premios. Wang "BaiZe" XinYu fue la primera en clasificarse para el Hearthstone Championship Tour. En España existen figuras relevantes, como Irene "iRene" Sánchez, quizá la mejor jugadora española de CS:GO. Laura "Arya" Molina, flamante campeona de la WESG, es una de las grandes promesas emergentes del gaming español. Ana Olivares"Anouc", por su parte, ha sido profesional durante veinte años, para convertirse luego en manager.

No debemos asustarnos ni quedarnos al margen de la Revolución Digital. Aprovechemos la tecnología para empoderar a las niñas y a las mujeres, para avanzar en igualdad. Cambiemos el paradigma. Para ganar visibilidad y presencia, para que se puedan beneficiar del efecto económico; para erradicar la brecha de género salarial y las conductas de acoso sexual en las empresas tecnológicas.

En el ecosistema digital, en el desarrollo de los videojuegos, y en el impulso de los eSports, el avance sólo se puede soportar en valores de colaboración, cooperación, integración e inclusión, impregnados con perspectiva de género.