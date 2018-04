Salto cualitativo de Canarias en los PGE

Un año más, el segundo consecutivamente, la crisis política e institucional en España ha aplazado el debate de la que debe ser la ley de gobierno y de gestión más importante del año, como es la de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto se presentó con cuatro meses de retraso y cuya probable aprobación definitiva para finales de junio no dará más que para una ejecución efectiva de seis meses. Es una más de las consecuencias de que este país viva atenazado por el procés catalán y que tan flaco favor le está haciendo, no solo a una buena parte de la atónita ciudadanía de esa comunidad autónoma, sino al conjunto de los españoles. En todo caso, tras muchos meses de dudas y especulaciones, el partido que inicialmente tenía la llave de la tramitación del proyecto, el PNV, que condicionaba su posición al levantamiento del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha decidido flexibilizar su posición a ese respecto y dar un balón de oxígeno al Gobierno del PP y una oportunidad a la legislatura. Así, ha optado por votar contra las enmiendas a la totalidad y propiciar la tramitación de unas cuentas que, a la postre, son fundamentales para acomodar la gestión económica de los próximos meses a la situación real de la economía y hacer frente a una serie de cuestiones pendientes, e incluso urgentes, en el ámbito social y de la inversión pública. Así, con el apoyo tácito e inicial de Coalición Canaria, y el que se vislumbra en el horizonte para las votaciones finales por parte Nueva Canarias, ambos imprescindibles, este proyecto contiene elementos importantes en materia de empleo público, infraestructuras, financiación de las administraciones territoriales, becas y una reducción del IRPF para las rentas bajas por valor de 2.000 millones. Se añadirá en la tramitación el acuerdo con el PNV para subir las pensiones un 1,6%, además del 3% ya incorporado para las no contributivas, y se vuelve a ligar esta paga a la evolución del IPC al menos durante dos años. Si no son los Presupuestos más sociales de la historia que proclama el ministro Montoro, tampoco son tan insolidarios, ni negadores de la distribución de la recuperación económica, como dice la oposición.

En este marco, Canarias puede congratularse de que la votación del jueves va a garantizar la tramitación de unos Presupuestos en los que, ya sólo con lo que recogen para las Islas en su proyecto inicial, mejoran en mucho los de 2017, de momento prorrogados y en vigor, y en los que, sin duda, se incluirán mejoras sustanciales a través de las enmiendas parciales que se asumirán en las próximas semanas. Si los Presupuestos de hace un año ya significaron un impulso en la hoja de ruta canaria para emprender el camino de la recuperación económica y la creación de empleo, además de marcar la pauta de la llamada agenda canaria respecto de las políticas del Estado en las Islas (inversión, dotación de convenios, ayudas a la insularidad, mejora de la financiación, etc), los de este año suponen un salto cualitativo en estos mismos parámetros y en la misma dirección. Cabe destacar en este sentido que, según las estimaciones de BBVA Research, si con carácter general el crecimiento del PIB nacional se verá beneficiado por la mejora del entorno exterior, en lo que respecta a la Islas, la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018, de salir adelante, será fundamental. En ellos se incluye una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitirá que las comunidades autónomas que han cumplido con el objetivo de déficit y todas las obligaciones de control del gasto destinen el margen obtenido en 2017 a inversión. Canarias, que cerró el año con un superávit de 295 millones, puede dar un impulso adicional a la inversión en su territorio y ello supone más empleo y más movimiento para las empresas. Es una reivindicación canaria desde que, desde hace ya algunos años, la comunidad autónoma se veía injustamente tratada por ver asimilada su situación a la de las regiones endeudadas y con altas tasas de déficit, pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos canarios de los diez últimos años por controlar el gasto, con lo que ello suponía de sacrificio para los servicios públicos canarios y las inversiones regionales.

En todo caso, los Presupuestos estatales que inician ahora la tramitación mantienen y mejoran algunas de las importantes novedades que se incluyeron en los de 2017. Por un lado, se consolida la exclusión de los recursos del REF del sistema de financiación autonómica, lo que faculta a Canarias a participar del Fondo de Competitividad y lograr por esta vía en torno a 450 millones respecto a las cuentas de 2016, las últimas en que se mantenía a la región excluida de ese fondo. En los de 2017, la cifra adicional por este concepto fue de 220 millones, y el año próximo se superarán, previsiblemente, los 560 millones. La importancia de esta medida es que son fondos que van directamente a mejorar los servicios esenciales canarios, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y que en teoría deberá notarse de forma directa y desde el minuto uno por parte de los ciudadanos. La gestión de estos fondos es una de las cuentas pendientes del Gobierno canario a juzgar por la situación en que se encuentran algunos de estos servicios públicos.

La otra medida que se consolida es la bonificación a la Seguridad Social a las contrataciones para mujeres, jóvenes o parados mayores de 45 años que, a jugar por la EPA conocida este semana, está logrando resultados ya que Canarias aparece como la comunidad en la que más empleo se está creando. Precisamente en políticas de empleo, el proyecto presupuestario mantiene los programas de fomento del empleo como son el PIEC y el plan de infraestructuras educativas, dotados con 42 millones cada uno. Por otro lado, los nuevos Presupuestos están también llamados a convertirse en históricos en relación con el reconocimiento del derecho de los canarios a moverse por todo el territorio nacional en igualdad de condiciones que los ciudadanos de la Península si, tal como parece, se incorpora al proyecto inicial una demanda apoyada por todos los partidos canarios, y que finalmente parece asumir el Estado, de incrementar al 75% el descuento a los vuelos a la Península. Se sumaría al logro obtenido ya el año pasado de aplicar ese mismo descuento en los trayectos aéreos y marítimos interinsulares y que constituyó ya en ese momento un hito en la lucha permanente por la mejora de la conectividad en las Islas.

En materia de inversión, los nuevos Presupuestos dan el salto hacia una situación prácticamente de fase expansiva pese a que, en sus principios y sus números, el proyecto se mantiene aún bajo el signo del control del gasto y del déficit público. En todo caso, la mejora de los convenios de infraestructuras que ya se produjo en 2017 respecto a los del año anterior da un salto muy importante este año hasta elevar las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma por este concepto hasta los 486 millones (Capítulo VII de los Presupuestos), que sumados a los 275 millones de gasto directo del Estado y sus organismos sobre todo en puertos y aeropuertos (Capítulo VI), dan una cifra superior a los 780 millones, frente a los 553 del ejercicio pasado La cifra supone, de facto, según el Gobierno regional, que por segundo año consecutivo se cumple, en este caso con creces, el mandato del REF según el cual el Estado está obligado a invertir en las Islas como mínimo la media que en el conjunto del territorio nacional. Si los de 2017 fueron un instrumento útil para que Canarias cogiera aire para afrontar de manera definitiva la salida de la crisis, los de 2018, además de servir para cimentar el crecimiento económico futuro de las Islas, junto con el nuevo REF, pueden ser un trampolín de lanzamiento hacia el futuro.