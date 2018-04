La sentencia de 'La Manada'

Es sencillamente imposible de explicar para el conjunto de la ciudadanía la sentencia del caso de La Manada, que ha condenado a estos animales -con perdón para los animales- por un delito de abuso sexual y no de agresión. Los límites legales entre el delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal y el de agresión, del 178, son interpretativos sobre la concurrencia de determinados requisitos, especialmente el de la violencia, que se miden en un fallo judicial bajo el prisma de la fría ciencia legal.

A primera vista, a un ciudadano no experto en leyes le choca que no se haya dictado una sentencia por violación, pero hay que aclarar que no existe técnicamente ese delito. Existen los delitos contra la libertad sexual, y estos se dividen básicamente en la agresión sexual y el abuso. Los magistrados que han entendido la concurrencia de los abusos y no de la agresión -el magistrado que ha propuesto la absolución es un caso aparte- lo han hecho aplicando la doctrina jurisprudencial que ha venido fraguando una interpretación sobre lo que se entiende o no por violencia a la hora de diferenciar si estamos ante una agresión o un abuso sexual. Y ahí es donde está el quiz de la cuestión.

Hay que leer la sentencia -que es larga- y que está prolijamente fundamentada para motivar el fallo, para entender que, bajo mi humilde punto de vista, lo que ha venido entendiendo la jurisprudencia por violencia, especialmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es la aplicada en este caso por los magistrados, está ampliamente superada por lo que en el contexto social así se entiende.

Por ello, como jurista, discrepo enérgicamente de la sentencia. La violencia no pude ser meramente física, como ha venido interpretando la jurisprudencia en el sentido de una agresión real más o menos violenta suficiente para vencer la voluntad de la víctima. Es obvio que en estas situaciones, donde hay una superioridad física y en número, como indica la sentencia, no estamos solo ante un caso de prevalencia, sino de pura violencia, si bien no física, sí psicológica, que consigue el mismo efecto que la ejercida físicamente.

Lo que resulta sorprendente de la sentencia es que, tras considerar probados unos hechos que reflejan con claridad una intimidación extrema y una situación de violencia psicológica insalvable, termine por considerar que se trata de un abuso y no de una agresión. Por ello, o bien se cambia la jurisprudencia y ahora habrá una oportunidad fantástica -cuando se resuelva el recurso de apelación- para ampliar el concepto de violencia en este tipo de delitos, o bien si la jurisprudencia no lo hace, tendrá que intervenir el legislador para pulir el requisito de la violencia en los delitos de agresión o bien regular una especie de prevalencia cualificada para que en casos como el de La Manada los acusados respondan a sus actos en proporción a la repugnancia de su delito, y devolver en la medida que se pueda en un fallo judicial la dignidad a la vícitma.