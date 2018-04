Apelotonamiento de superhéroes

Hay quien se plantea el cine como una reivindicación constante del "más difícil todavía", a la manera de un tradicional espectáculo circense. Sin embargo, teniendo en cuenta el actual nivel de progreso tecnológico, tratar de competir sobre la base de un mayor realismo de los efectos especiales o de una grandilocuencia superlativa de las escenas de acción comienza a resultar difícil, por no decir imposible. Así las cosas y como vía de progresión, el mundo del cómic parece haber optado por acumular en un mismo plano más y más héroes. Ya no se ruedan películas de Spiderman, ni tampoco de Ironman oHulk. Ahora se trata de reunirlos uno a uno, cuantos más mejor y al mismo tiempo. En un único largometraje figuran todos ellos, conformando un auténtico apelotonamiento de seres poderosos que inunda la gran pantalla. Si la factoría "DC" unió a Superman y a Batman, su competencia de Marvel no se contentó con aglutinar en la primera entrega de Los Vengadores a nada menos que cinco personajes (Ironman, Capitán América, Hulk, Thor y La viuda negra), sino que en la última apretujó aún más si cabe a los protagonistas, para incluir a Spiderman, Pantera Negra, Ant-Man, el Doctor Strange y los integrantes de la saga Guardianes de la galaxia, entre otros.

No puedo discutir sobre su elevada calidad técnica e, incluso, estoy dispuesto a reconocer su acertado ritmo narrativo. Pero, contemplada en su conjunto, Los Vengadores: Infinity War me parece una apresurada y caótica carrera cuyo único fin radica en apabullar visualmente al espectador, alienándolo por medio de un atracón de superhéroes. Para no dejar lugar a dudas, no soy en absoluto reacio al género cinematográfico proveniente del cómic. De hecho, me gustaron los trabajos de Sam Raimi sobre Spiderman, soy un gran devoto de la labor realizada por Christopher Nolan con Batman, admiro varias de las cintas de los X-Men (la última, Logan, me parece una pequeña joya) y hasta disfruté con las aventuras iniciales de Capitán América. Pero en este estreno de Los Vengadores me ha resultado más patente que nunca la artificialidad de la producción y la carencia de un guion capaz de estar a la altura de los grandes títulos del género. Es innegable que se conduce al público sobre una montaña rusa a través de un sinfín de secuencias asombrosas, pero con un metraje tan excesivo (dos horas y media) que terminé consultando el reloj en varias ocasiones. Por lo visto, los productores no han compartido esta sensación, ya que se han puesto manos a la obra en Los Vengadores:InfinityWar 2ª parte para su estreno en 2019. Confieso que me surge la curiosidad de a qué nuevo superhéroe pretenden añadir, en el hipotético caso de que quepa alguno más.

Un nuevo peligro acecha a la Humanidad. Thanos, el infame tirano intergaláctico, se traza el objetivo de reunir las seis Gemas del Infinito, unos artefactos de poder inimaginable que pretende usar para imponer su perversa voluntad. Los Vengadores y sus aliados deberán luchar contra el mayor villano al que jamás se han enfrentado y evitar de ese modo que se haga con el control de la galaxia.

Es más que probable que el filme agrade a los aficionados de la saga. Como ya he indicado anteriormente, los méritos que presenta no pueden obviarse.En cualquier caso, no seré yo quien vea ese futuro proyecto previsto para el próximo año. Mi saturación es absoluta, al margen de que Loki siempre me ha parecido un malvado muy por debajo de sus contrincantes.

Como es lógico, el elenco de actores resulta tan interminable como, ciertamente, destacado. Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, BenedictCumberbatch, Mark Ruffalo, Tom Holland, Josh Brolin, ZoeSaldana, Robert Downey Jr., GwynethPaltrow, Michael Douglas o Idris Elbarepresentan una pequeña parte de ese extensísimo casting que colapsa las pantallas. Entre semejante aluvión de estrellas no es fácil destacar. Ahora bien, apuesto a que lo han pasado genial rodando el largometraje.

