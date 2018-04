¿Por qué soy tan negativo?

Seguramente te habrás preguntado por qué una misma situación no nos hace sentir a todos igual, o por qué muchas otras personas logran reaccionar de mejor manera ante determinadas situaciones que, particularmente a ti, te angustian, te generan ansiedad, te enfurecen o te entristecen en exceso. La respuesta a todo esto está en la interpretación que hacemos de todo lo que nos sucede.

Nuestro día a día está lleno de hábitos (algunos a nivel inconsciente) que llegamos a convertir en automáticos. Ir al baño nada más levantarnos, beber agua nada más despertar, comer con la boca abierta, cerrada, morderte las uñas, fumarte el primer cigarrillo en el trayecto al trabajo, quitarte los zapatos nada más entrar en casa, ducharte por la mañana, por la noche, etcétera. Cada uno convierte en automático las acciones que repite día tras día convirtiéndolas en hábitos. Con los pensamientos ocurre exactamente lo mismo. La educación, las experiencias, el entorno en el que nos educamos, el aprendizaje que absorbemos de pequeños sobre cómo afrontan situaciones cotidianas nuestros progenitores, profesores, amigos y cualquier adulto que forman parte de nuestro entorno. Todo esto influye en nuestro modo de pensar. Y si el que más repetimos es el "tipo negativo", acabamos interiorizando un hábito de pensamiento con el que prácticamente veremos problemas donde otros ven soluciones.

En psicología, al hábito de centrarse exclusivamente en lo negativo de lo que nos sucede, desechando, omitiendo, o no considerando lo positivo que pudiera existir, lo llamamos "Abstracción Selectiva" o "filtro mental". Esto es algo que, desde mi experiencia profesional, se está convirtiendo cada vez más en algo habitual.

Seguramente más de una vez te habrá pasado que has tenido un día 10, pero al final del día, se te cae el café en la ropa, te enfadas con tu pareja, se te pincha la rueda del coche y automáticamente borras de tu mente todo lo positivo que puede haber pasado a lo largo del día, e inmediatamente lo etiquetas como un "día de mierda". Teniendo en cuenta que tu mente se cree todo lo que le dices y que tus emociones van en función a la información que le hagas llegar, ¿cómo crees que te sentirás si generalizas de esa manera? Lógicamente hay situaciones que pueden romperte el día según el grado de importancia que tenga lo que sucede. Una muerte de un ser de querido, el momento en que te enteras de una enfermedad. Se trata de circunstancias donde el impacto emocional es normal en un principio. Pero por lo que escribo esta columna no es por esos casos "extremos", sino para personas que, por una tendencia a sumergirse en la negatividad, filtran y pasan por alto momentos maravillosos del día por magnificar nimiedades, convirtiendo su realidad en una continua lucha de malestar. Personas que ven únicamente lo oscuro y nada de luz en lo que les sucede y lógicamente, por ello sufren.

1. Busca lo positivo a lo que te sucede. Que tu pareja deje la relación claro que es una situación desagradable. Pero teniendo en cuenta que el amor no se fuerza y que lo vas a tener que aceptar tarde o temprano, quizás algo positivo de no tener pareja es que vas a tener más tiempo para hacer cosas que te gustan, para tus aficiones y para encontrarte a ti mismo. Si el amor no era correspondido, ¿para qué esperar más tiempo?

2. La abstracción selectiva nos conduce a estados de frustración. Es aconsejable erradicar ese automatismo de nuestra mente para lograr una vida más plena.

3. El primer paso es la toma de conciencia de este comportamiento. Cuando eres capaz de identificarlo, entonces ya estás preparado para hacer una parada a ese pensamiento, mandarlo a paseo e inmediatamente contraponer una valoración positiva.

Ya lo dijo en su momento Epíceto: "No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede".