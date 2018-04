El control de los controladores

El secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, ha tranquilizado definitivamente las cosas al proclamar ayer que no hay acuerdo para la renovación de los órganos de control y fiscalización que dependen del Parlamento de Canarias (Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Diputado del Común) pero que dentro de año y medio el Gobierno socialista que, con toda seguridad, tutelará por entonces los destinos de Canarias, solucionará rápidamente el atasco. No parece un anuncio muy tranquilizador pero, sobre todo, es poco comprensible. No es el Gobierno quien designa a los auditores, a los consejeros y al Diputado del Común, sino el Parlamento. Como tantas declaraciones de Torres esta penúltima ocurrencia es insignificante, pero además errónea. Que los socialistas ganen las elecciones no garantiza un mayor consenso a partir de junio de 2019. Por lo demás, cuando no existe consenso en materias como esta, la responsabilidad es de todas las fuerzas parlamentarias pero, señaladamente, de las mayores, Coalición Canaria, PP y PSOE, que suman más de lo dos tercios de los escaños.

La heroica obsesión por la reforma electoral -esa consideración reduccionista que identifica automáticamente la rebaja de los topes electorales insulares, por ejemplo, con más y mejor democracia- deja curiosamente fuera del debate, entre otras muchas cosas, la desvergonzada partidización de los órganos de control y fiscalización de la Comunidad autonómica. La Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo son entendidos por las principales fuerzas políticas como plácidos retiros para compañeros que hayan agotado su ciclo político, pero cuya lealtad se haya mostrado como intachable. Los criterios de reclutamiento resultan pasmosamente laxos y a los candidatos no se les somete a ningún auténtico examen por parte de los parlamentarios. Resulta llamativo encontrar que un consejero, el señor José Carlos Naranjo, lleve más de un cuarto de siglo en la Audiencia de Cuentas, cuyo actual presidente, por cierto, Rafael Díaz, exconsejero de Sanidad del Gobierno autonómico, fue anteriormente miembro del Consejo Consultivo. Es hora no de repartirse cuotas o canonjías, sino de una reforma técnica y organizativa y, previamente, de un diagnóstico objetivo y veraz.

En 2014 el Tribunal de Cuentas de España se sometió a una revisión por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fue dilucidar la calidad de su funcionamiento operativo, así como el cumplimiento de las normas por las que se rige. Los resultados no fueron demasiado positivos y las críticas se centraron básicamente en la partidización del Tribunal de Cuentas y en el abuso de los procedimientos de libre designación. La Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común necesitan urgentemente un diagnóstico externo y objetivo porque no podemos seguir ignorando (o simplemente sospechando) quién controla a los controladores. Y esa es, precisamente, una pregunta que una democracia parlamentaria con una mínima salud política no puede pasar por alto.

