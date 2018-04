Dejé la escritura para tomarme un respiro, el artículo estaba en su fase final, me ocurre, que haciendo paréntesis, cierro un agujero y al sentarme de nuevo a escribir se abre uno nuevo, que me da el oxígeno que corresponda para terminarlo. Cerca tengo el teléfono móvil y me puse a husmear (lo de navegar, lo dejo para aquellos que ordenan levar anclas). Nada de compras en línea, estoy surtido de momento, pero para no cambiar de mundo, miraré en los portales. En uno de ellos llamó mi atención el que decía: "Compro pluma estilográfica, sin marca", ¡caray !, me dije. Como seguía sin el suficiente oxígeno, llamé al teléfono que daban. Lo hice repetidas veces y no contestaban, al día siguiente marqué de nuevo el número y nada. En el anuncio se esconde un secreto de diseño, espero encontrar al creador. Todo lo que compramos tiene marca: el peine, el calentador, el gorro de baño, etc. etc. . No se me iba el anuncio de la cabeza, y no acababa el artículo machacándome la sesera una y otra vez, con el enigmático anuncio. A la semana siguiente, decidí llamar de nuevo, estaba a punto de colgar y en el otro extremo del hilo respondieron: ¡sí, quién es!". Llevo hechas varias llamadas y me alegro que por fin pueda hablar con la persona, que imagino que será usted, la del anuncio. ¿Oiga?, estoy intrigadísimo, no me explico, y me interrumpió. Vamos a hacer una cosa si le parece, pásese por mi domicilio y le cuento de qué se trata. Las señas que me dio estaban cerca de las mías, cogí el metro y me planté en la vivienda. Pase, pase, como verá aún tengo las maletas sin abrir, llegué ayer de viaje y he estado muy atareado. Así me explico que no cogiera el teléfono. Eche un vistazo o los que desee, si encuentra una marca en algún objeto, el que sea, es suyo. No lo encontrará, soy una persona anti marcas, no puedo vivir con ellas. Cuando compro un artículo la elimino. En este viaje he visto varias decenas de plumas y todas están grabadas con su marca, unas más visibles que otras. Se estará preguntando, ¿pues elimínela? Comprenderá que lo he intentado, y he fracasado, las plumillas son muy frágiles y es imposible borrar la marca. No tendrá usted una, le dije que no y nos despedimos. La pluma con la que escribo tiene marca, si consigo eliminarla se la regalaré.

