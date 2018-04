Regulemos el espacio digital del deporte

la opinión de tenerife abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Vivimos en un mundo digital y eso es una realidad totalmente incuestionable. Y en esa realidad nuestros hijos e hijas son verdaderos huérfanos digitales porque nosotros, que somos sus padres, somos una generación a la cual no nos prepararon para convivir con un nuevo mundo, el mundo que se vive en el espacio digital.

No seamos simplistas, limitando la cuestión en quedarnos a discutir si los eSports son deporte o no; aunque realmente lo son porque para practicarlos se deben generar movimientos voluntarios precisos que implican a pequeños grupos de músculos, es decir, la motricidad fina. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Animo al lector a profundizar sobre el concepto de motricidad fina, sólo entonces entenderá porque los eSports pueden ser, y serán, considerados deportes.

Fuera de esta discusión yo planteo una reflexión aún mayor que es en la que verdaderamente debemos pararnos a pensar: ¿queremos que nuestros hijos e hijas conozcan el mundo digital por sí solos? ¿O es preferible que nosotros los acompañemos en ese camino? ¿Qué preferimos? ¿Nuestros hijos e hijas jugando a cualquier videojuego que ni conocemos y del que nos desentendemos? ¿O que practiquen un deporte digital controlado, supervisado y guiado desde la escuela? Creo que la respuesta es lógica y además es un aspecto que preocupa y ocupa a muchas familias.

La regulación del espacio digital es la respuesta a todas estas preguntas. Vamos dar un buen uso al videojuego, porque es la única manera de que los jóvenes no caminen solos por este mundo tecnológico. Regulemos el espacio digital que ya es utilizado en deportes tradicionales y luego veremos si los eSports podrían incluirse. Cada cosa a su tiempo. No nos olvidemos por un instante de que el espacio digital ya lo usan deportes tradicionales como modalidad deportiva. Por ejemplo, la Federación Internacional de Ajedrez ya cuenta con su propia plataforma online para poder competir, la Liga Profesional de Fútbol española ya ha organizado una competición FIFA eSports donde en la fase final han participado canarios; la federación francesa de Fútbol ha creado la selección nacional de eSports; la NBA comienza en mayo su propia liga de eSports; Fernando Alonso ha creado su propio equipo de eSports (FA Racing) compitiendo en Fórmula 1; ya se desarrolla el e-tenis y muchos ejemplos más de cómo los eSports ya se encuentran dentro del modelo federativo usando el espacio digital, ese espacio pendiente de regular. Conviene recalcar en este punto que no todos los videojuegos son eSports y es esta la razón por la que el COI (Comité Olímpico Internacional) quiere comenzar por los eSports más deportivos.

Es de vital importancia que el espacio digital lo ocupemos de manera educativa. Es necesario que seamos los profesionales de la educación y el deporte los que lideremos los deportes digitales por muchas razones, pero solo voy a nombrar una: si el espacio digital lo ocupamos los educadores entonces los eSports serán educativos pero ¿y si el espacio digital lo ocupan los especuladores y el mercado? ¿Les importará algo el valor educativo?

Se abre, por tanto, un abanico infinito de herramientas con las que trabajar en el ámbito educativo y desde la transversalidad porque en el espacio digital caben todas las áreas del conocimiento, ya que no está únicamente atribuido al deporte.

Por todo ello aplaudo de manera efusiva la decisión valiente del Gobierno de Canarias, con su presidente, Fernando Clavijo, a la cabeza, por ser la primera comunidad autónoma que quiere regular el espacio digital y únicamente determinados eSports podrían ser incluidos, como bien ha dicho el COI en el pasado mes de octubre, los más deportivos y siempre defendiendo los valores del movimiento olímpico. Los deportes electrónicos serían potenciados no solo de manera competitiva, sino además con el valor educativo que los mismos representan. La importancia de la regulación es vital para incorporarnos a ese espacio digital dentro de un marco en el que nosotros marquemos las normas de juego. Entonces sí que nuestros hijos e hijas no van a caminar solo porque caminarán acompañados de la educación.

Cuando tengamos la regulación entonces dejarán de existir los huérfanos digitales porque existirán unas normas que regulen el espacio digital y porque existirán profesionales de la educación formados y preparados para acompañar a las generaciones de hoy a caminar asesorados, supervisados y educados para quedarnos con lo mejor de los videojuegos.

No podemos negar esta realidad, no podemos quedarnos en la discusión, deporte sí o deporte no y, peor aún, mucho menos podemos desear que el espacio digital lo regulen otros porque eso demuestra una tremenda ignorancia de la realidad que nos envuelve y la realidad futura que nos espera.

En este gran reto cabemos todos, no sobra nadie, porque todos los puntos de vista se pueden compaginar, se pueden complementar, porque todas las opiniones, a favor o en contra, pueden confluir en el objetivo común de que en nuestra tierra a los eSports se juegue y se practique como nosotros queremos, dentro del contexto educativo.

Sinceramente creo que es el momento para que todos apostemos y trabajemos en la misma dirección, porque ya habrá tiempo de hablar de los distintos aspectos que caracterizan y definen a los eSports como son la inclusividad, igualdad de género, solidaridad, educación en valores, transversalidad, etc.

El profesor Richard Gerver, experto en innovación educativa, decía hace poco en Lanzarote: "Para mejorar la educación tenemos que dedicar más tiempo mirando el mundo real". En muchas de sus reflexiones en diversas publicaciones destaca que lo humano siempre es la clave: "La tecnología jamás va a sustituir al profesor, pero sí que la tecnología es una gran herramienta para caminar hacia ese futuro digital".