La buena educación

Tanto la estupenda Una razón brillante como El buen maestro dejan claro el interés que la educación, y cómo manejarla, despierta en los cineastas franceses. Casi como en España, vaya (ironía en estado "on"). Si la primera se centraba en el mundo universitario y ceñía su conflicto al choque de dos personalidades inicialmente opuestas (el profesor misántropo, casi déspota, que educa a la alumna rebelde y desarmada de argumentos), El buen maestro se mueve por territorios más amplios y coloca al educador (un Denys Podalydès que modula con acierto la evolución de la arrogancia huraña del principio a la sonrisa elocuente que esboza al final) en un escenario muy distinto al que está acostumbrado: abandona sin quererlo la zona de confort del instituto parisino donde imparte literatura a un alumnado de clase alta y aterriza en el extrarradio donde se sienta la Francia que sobrevive en situaciones sociales problemáticas o extremas.

¿Les suena? Desilusión en las aulas y un maestro enfrentado a un audiencia que no se lo pondrá nada fácil. Hollywood ha sacado mucho provecho a ese punto de partida y Francia no se ha quedado atrás. El buen maestro no iguala a los grandes títulos del subgénero pero es una película muy agradable de ver, bastante convincente en su mayor parte (hay algunos tópicos que distorsionan el tono realista, qué le vamos a hacer), con un reparto estudiantil que aporta una extraordinaria veracidad a las imágenes y comedimiento a la hora de llevar la trama al inevitable ensalzamiento final. Es cierto que la mirada a ese mundo marginal es liviana y casi candorosa pero no hay que olvidar que el director no le busca cien pies al alegato sino que se conforma, sin renunciar a cierto toque chovinista, con rendir tributo a esos maestros que luchan por sus alumnos. Y tiene un precioso latido final de corazones rotos a los sones agridulces de Those were the days, o sea, Qué tiempo tan feliz.