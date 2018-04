Le doy un consejo

Pocas veces doy consejos, porque los que conozco son conocidos y para hacer el ridículo no estoy. "Ser bueno y apartarse de los malos". Este es un consejo que, por lo absurdo, debería entrar en la academia de la RAE para hacerlo desaparecer para siempre. Pero quienes tocan estos palillos son sus miembros, mientras no lleguen a sus mesas y ocupen las sillas que le han sido asignadas y se decida su desuso, pues a seguir dando la matraca. Donde se cuecen los consejos, dependiendo del grado que uno le dé al botón de la vitro, es en los despachos, en las reuniones de empresas, en los laboratorios de ideas, en las reuniones ministeriales, aquí es donde verdaderamente el calor se expande buscando cualquier orificio hasta llegar a las neuronas. En esos lugares los consejeros están para eso, para aconsejar. Desde ahí dirigen a los dirigibles para que vociferen las noticias. Hoy no estoy para ceremonias, le decía al segundo de la escala, por tanto mantén lo mejor que puedas a los medios, se referiría a los que a él le disgustan. Tengo consejo dentro de dos horas y voy a ordenar a los otros que me lo preparen, no vaya a ser que olviden en el orden del día el punto que tratará la remuneración a percibir en este año, se refería a los consejeros. He escuchado un consejo en los últimos días de todo un presidente que ha inspirado mi tortuosa mente, y es el que sigue: "Consejos vendo y para mí no tengo". No es el primer consejo en el que se parapeta el presidente, para responder en la Cámara Baja a un diputado. Pero se ha equivocado en mi modesta opinión en la elección, este otro que él mismo ha usado sería el apropiado: "No hay peor ciego que el que no quiere ver". Que como sabe significa admitir la verdadera naturaleza de los problemas. Menos refranes y menos consejos.