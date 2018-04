Herramienta psicológica: la visualización

Más que con un pan bajo el brazo, deberíamos nacer con un manual de instrucciones ya que pagamos un gran coste emocional por no dedicar tiempo a conocer cómo funcionamos. Seguramente, si le compras un juguete a un niño te encargas de leer con calma las instrucciones para que pueda disfrutar de dicho juguete al cien por cien. Si se lo regalas y no le explicas cómo funciona, el niño puede pasárselo estupendamente, pero si supiera que ese "robot" con el que juega no solo es bonito sino que se mueve, produce sonidos y se transforma, le estaría sacando todo el provecho al juguete. Con la mente ocurre exactamente igual. Desconocemos el poder que tenemos.

Seguramente, alguna vez te has sorprendido imaginando algo que te ha hecho llorar de la emoción o, por el contrario, algo que te enfurece enormemente. Esto te ha ocurrido porque el gran defecto de nuestro cerebro es que se le engaña fácilmente. Cuando imaginas algo, el cerebro retiene la información pero no distingue si es real o imaginado, por lo que las emociones que genera son como si lo que en ese momento imaginas estuviera sucediendo en la realidad. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos utilizar este "defectillo" del cerebro para nuestra conveniencia? La respuesta es la "visualización". Se trata de una herramienta psicológica muy eficaz que aumenta la probabilidad de éxito tanto para alcanzar retos como para afrontar miedos que hacen de barrera entre lo que somos y lo que nos gustaría ser. Y es que la visualización es la primera semilla para iniciar un cambio.

Se ha demostrado científicamente que cuando visualizamos, el cerebro activa los mismos circuitos cerebrales que activa cuando lo realizamos a modo real, grabándose así determinados patrones de conducta que luego ejecutaremos de manera natural en la vida real. Lógicamente esto se consigue a base de constancia. No solo basta con entrenar un día para ver resultados. Se trata de un entrenamiento mental y constante de aquello que queremos alcanzar para que nuestro cerebro se prepare, anticipe y aumente la probabilidad de éxito. A la hora de exponernos a la situación imaginada, a nuestro cerebro le va a resultar familiar todo lo que está sucediendo y sabrá cómo actuar sin tanta presión y con las emociones adecuadas. Dicho de otra manera, a base de exposición mental repetida, nuestro cerebro tendrá hecho sus deberes y la probabilidad de actuar correctamente se multiplicará.

No basta con imaginar para atraer. Aquí no hay magia. Se trata de imaginar en positivo y así generar las emociones necesarias para ayudar a nuestro cerebro a enfocar al 100% en el reto. Se puede decir que, practicando correctamente la visualización, nuestro subconsciente se compromete en conseguirlo y nuestro cerebro actúa en consecuencia. Te pone en predisposición para ir a por ello.

Cómo practicarla:

1. Visualiza lo que depende de ti y no de los demás. Además, no te centres solo en el momento de conseguirlo, sino en cómo te sientes cuando estás realizándolo. Qué haces antes de hacerlo, qué sientes (seguridad, ganas, motivación, ilusión, etcétera.)

2. Para la práctica de la visualización, debemos estar preferiblemente en un lugar tranquilo, sin ruidos, con poca luz, cómodos. Cierra los ojos, si te gusta escuchar música, conecta los cascos y empieza a imaginar. Cuantos más detalles visualicemos, más convencido estará el cerebro de que lo que está ocurriendo es real y mejor será nuestro entrenamiento. Imagina como huele, que ruidos se escuchan, si hace frío, calor, que ropa llevas puesta, con quien estás.... No ahorres en detalles.

3. Con una vez no basta. Tienes que ser constante en la práctica.

4. ¡Ojo con la visualización negativa! Si continuamente visualizas futuras situaciones de manera negativa, puedes estar facilitando que aparezca el fracaso en todo lo que intentes.

Solo necesitas una buena dosis de imaginación y concentración.