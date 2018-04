El cuento o el mito del líder fuerte

Nuestro entorno político mira de forma curiosa a dos líderes, no son los únicos de la actualidad, que se identifican como un biotipo de líder fuerte. Al ruso Putin y al chino Xi.

Muchas veces son demócratas de segunda mano o en ocasiones atrabiliarios como Sarkozy quienes los elogian, recordemos cómo elogió Sarkozy a Putin.

La admiración por un líder fuerte entendido como aquel que toma decisiones al margen del parlamento o del partido tiene en las encuestas un tono subidito en España, y tiene en lo que se refiere a nuestro entorno mínimos en Alemania o en Italia donde no alcanza el 15 por ciento.

Lo de Italia en el pelotón de cola no deja de ser curioso toda vez que, desde que colgaron a Mussolini, los italianos no han tenido cerca un líder fuerte. Y al parecer no lo quieren.

Por haber escrito el mejor tratado sobre el te- ma entiendo que tiene la última palabra el profesor emérito de la Universidad de Harvard, Archie Brown.

En democracia un líder fuerte tiene connotaciones positivas si la fortaleza se mide por el poder que concentra en sus manos, porque dirige de forma efectiva políticas nuevas y porque controla pero no anula a su partido. Pongamos que hablo de Felipe González en un buen momento de su mandato.

Archie Brown clasifica los líderes según la siguiente escala: redefinidor, transformador revolucionario, autoritario y totalitario.

Descontando los dos últimos porque hablo de democracia, un líder redefinidor lo es porque redefine el debate público, porque lo ensancha y porque practica cambios radicales. Nos sorprende porque hace cosas que no esperábamos. Pongamos que habla el profesor Brown de Roosevelt o Thatcher.

Sería un líder transformador aquel que es capaz de operar un cambio sistémico del sistema político, del económico o de ambos a la vez. Ser transformador comporta una connotación positiva. Mandela o Suárez.

No hace mucha falta hablar de quién es un líder revolucionario. Comporta un uso coercitivo de los poderes del estado, sin descartar la violencia. Es la versión peyorativa del líder transformador. Nicolás Maduro.

Cambiando la terminología podemos hablar de líderes fuertes que creen en su superioridad, consecuencia de su infalibilidad, convencidos de tener razón y poco practicantes del consenso y del disenso y líderes buenos que están convencidos de que se pueden equivocar y que un liderazgo colectivo o colegiado hace virtud y menos daño.

Resulta curioso que en EE UU sea más fácil que en Inglaterra que aflore un líder redefinidor a que lo haga uno transformador. Por la relación de poderes y contrapoderes que cohabitan en América. Así Inglaterra sufrió un liderazgo transformador como el de Chamberlain que pactó en 1938 el disparate de Múnich y en América ni siquiera con Obama ni con Kennedy ha sido posible tener un líder redefinidor que llegara al estatuto de transformador.

La conclusión del profesor Brown es una apuesta en favor de la democracia, por medio de los partidos políticos y la práctica de la colegialidad. Entiende que las democracias son contextos poco propicios al liderazgo transformador y menos aún del liderazgo revolucionario. Los cambios profundos no requieren de una revolución, sino de unas elecciones.

Y es aquí donde surge el concepto de punto de ebullición, o lo que es lo mismo, ante un escenario de amplia indignación ciudadana puede situarse la acción en términos prerrevolucionarios y entonces resulta urgente activar un liderazgo transformador que opere cambios en el sistema sin riesgo de revolución.