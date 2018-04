Y el mundo es una pelota

La vaca da leche, la leche da queso, el queso no da nada, el que no da nada se queda con todo el pastel. Este pastel es muy goloso. La golosina hace más de dos décadas que intentaron vendérsela a Bill Clinton, diciéndole: "estabilízame la zona porque los vecinos nos odian a muerte". Pero Bill estaba con lo de? "haz la felación y no la guerra". Por lo tanto salía ejerciendo de árbitro neutral en la famosa foto con Isaac Rabin y Arafat. Pasaron los años y a George W. Bush parece que le gustaba más el dulce: se posicionó con Israel y a los meses se le cayeron dos torres gemelas. Se armó la gorda y más tarde llegó la foto de las Azores. Aznar parecía una quinceañera sacándose un "selfie" con su ídolo. Esa foto tuvo "premio": el 11M. Aznar hizo caso omiso a las amenazas yihadistas y se metió en camisa de once varas apoyando la guerra. La guerra llevó a más guerras, hasta la locura de hoy con un presidente naranja soñando con apretar el botón rojo. Las 'Primaveras Árabes' sufragadas por la CIA terminaron por desestabilizar aún más la zona. No escarmientan, siempre ocurre el efecto contrario a lo que pretenden conseguir.

Ahora dile a una familia siria que haya perdido a un hijo por el ataque químico de la semana pasada, que vienes a bombardearle para ayudar? ¡Y en vez de ayudar muera otro hijo! El pastel es muy goloso (gaseoductos, oleoductos?), no apto para diabéticos, y el que llegue el último se llevará el peor trozo. Pues? ¡Hala! A seguir bombardeando que el material se está quedando obsoleto de no usarlo. Es verdad, el mundo es una pelota y algunos malnacidos la quieren hacer estallar más pronto que tarde.

