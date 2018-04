Siempre he apostado por una escuela inclusiva, como especialista en Educación Especial no podría ser de otra manera. En nuestros centros educativos nos encontramos con una inmensa variedad de niños, cada uno con sus dones y talentos, cada uno con sus ritmos de aprendizaje y todos ellos mágicos en sí mismos. Pero también he sido muy crítica con el sistema educativo español porque considero que no está haciendo lo suficiente por los profesores ni por los alumnos que forman parte de él. Pero gracias a esa falta de compromiso de los que mandan se agudiza el ingenio de fundaciones como la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) que lleva años ejecutando proyectos para personas con y sin discapacidad visual. La última propuesta de la ONCE es Braitico, el primer método oficial inclusivo para aprender braille desde la cuna. Está compuesto por cuatro módulos: Manitas, A punto, Brailleo y Superbraille 4.0. Este material ha sido creado por un numeroso grupo de profesores y educadores de la ONCE de todo el país. Y es que en España hay más de siete mil niños ciegos o con discapacidad visual grave que son atendidos por la Organización Nacional de Ciegos. Una de mis demandas ha sido, es y será siempre que en los colegios se enseñe lengua de signos y sistema braille sin necesidad de que haya escolarizados niños con deficiencia auditiva o visual... ¿Que por qué? Porque además de tener una escuela inclusiva debemos preparar a los niños para una sociedad inclusiva. No solo los idiomas son necesarios -una obviedad no se afirma- sino los sistemas de comunicación alternativos. Porque tan importante es saber comunicarte con alguien de otro país como hacerlo con tu vecino si su medio de comunicación es la lengua de signos o el braille. Lo sé, suena muy utópico. Pero proyectos como Braitico me devuelven la fe, puesto que no solo se beneficiará el niño con problemas de visión sino lo harán también sus compañeros de aula... ¡Y qué regalo tan grande para ambas partes! Por eso este artículo va dedicado a la ONCE y a todos los profesionales que hay detrás de él, toda mi admiración hacia ellos.