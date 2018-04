Ojo a las ofertas de parador.es

Esta cadena hotelera perteneciente a la Administración General del Estado, con casi un centenar de establecimientos repartidos por toda España, varios de ellos aquí en Canarias, mantiene unas agresivas ofertas comerciales, dudosas en su forma engañosa de atracción de clientes, jugando con una serie de bolsas de captación como los 'Días Dorados' para mayores de 55 años, o los precios 'Primavera', como pasa estos días, ofertando noches a 75 u 85 euros con condiciones escondidas en párrafos donde se dan normas de cancelación amables y en el mismo párrafo las contrarias. Así todo huele a buena fe. Mi reserva por la web de dos noches en el Parador de Olite a 75 euros/noche según oferta, desayuno incluido en su publicidad para el Círculo de 'Amigos de Paradores' (poseo mi tarjeta de 'Amigos' años ha), constatado así específicamente en mi reserva. Me responden desde Olite que el desayuno libre solo es para 'el círculo' de Amigos. Inmediatamente y con dos semanas de antelación a la fecha reservada, respondo no aceptar la oferta por publicidad engañosa, lo que persigue el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, por posición comercial dominante. Pues bien: me han cargado ¡ya! en la VISA del banco 170 euros tres semanas antes de la estancia y se niegan a anular y devolver. ¿Es así como recauda el Estado con esta cadena hotelera? ¿Por qué no la privatizan y compiten honestamente con el sector hotelero español? Una vergüenza Sr. Méndez de Vigo, ministro de Turismo. Así acabarán con la 'afición'.