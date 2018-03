Letras en primera persona

La composición de Mamelucos En primera persona, se llevó el Premio Criticón del pasado Carnaval

La composición de Mamelucos, En primera persona, se llevó el Premio Criticón del pasado Carnaval. Precisamente aquel tema nos va a servir para introducir la necesidad de que cada una de las murgas cree sus propias letras cada año.

No hay nadie mejor que los propios murgueros para saber qué cantar o cuál es su propia realidad tienen dentro del grupo. Se trata, pues, de una afirmación lógica que ha dejado de lado las cantidades de dinero (mucho o poco, según como se mire), que se han pagado año tras año para hacerse con un premio o una letra merecedora de hacer un digno papel. Ya cada vez menos vemos a esos letristas con infinidad de grupos a los que realizarles una letra para el próximo Carnaval. Y es que vemos cómo se está obligando a crear un grupo de letristas para crear su propio repertorio.

Sin ir más lejos, vimos cómo los temas finalistas para el Premio Criticón de este 2018, S in educación no hay futuro de Bambones; Una canción cantada desde dentro y U na página más en la historia no escrita de mi Carnaval, de las Burlonas; o Canción tuiteada, de Tras con Tras son temas que salen desde los propios grupos.

Y ya casi han quedado en el olvido letras que venían de alguna Isla vecina o? desde la Península. Pero es verdad que son casos muy aislados. Sin embargo, en el mundo murguero infantil sí se siguen utilizando estas letras por encargo para el repertorio de cada Carnaval. Así el premio Enrique González, que recayó en Mis superhéroes favoritos de Rebobinados, estaba escrito por Juan Bazzocchi. Y del mismo autor también era Con frases de mi madre voy cantando en Carnavales. Por otro lado, las favoritas fueron No dejes que te cuenten cuentos que para eso estoy yo y Si esperas que innove, traigo globos de colores, ambos de Castorcitos y que fueron creaciones de Ione Expósito.

Con niños es más difícil crear un repertorio desde las mismas murgas, es lo que apuntan desde algunas de las formaciones. Pero hemos visto cómo, en El Cardonal, Bambones ayudó durante varios años a crear junto con los niños las letras de Bambas, que en los últimos años fueron creadas por ellos mismos. Esperamos que el próximo Carnaval 2019, vuelvan con las mismas ganas de crear su propio repertorio. Y siempre desde un punto de vista infantil, que es lo que realmente se valora en los grupos de crítica de nuestros niños.

Además, el dinero que se destina a este aspecto podría utilizarse para tener vestuarios o disfraces que sean más llamativos, porque vemos que en los últimos años (salvo algunas excepciones), las murgas no están mirando mucho por las fantasías que van a lucir, sino por lo calidad de lo que van a cantar. Se pierde, así, la vistosidad de los disfraces que son lo más llamativo de nuestros grupos en los desfiles que se hacen en la calle y son el reclamo turístico para todas aquellas personas que nos quieren visitar y conocer nuestro Carnaval en febrero.

