Galilei, Brecht y Teatrejo

La actuación teatral de hace unos días, del grupo realejero Teatrejo, en la Casa de la Cultura San Agustín de La Orotava, me gustó mucho, pero llegué tarde y me fui corriendo, porque estaba mal aparcado. Los actores y actrices estuvieron muy bien. Yo pensaba que habría poca gente, pero me sorprendí gratamente cuando vi la sala llena a rebosar. El tema es impactante, y más en esta versión de Bertolt Brecht. Trata de la vida del científico Galileo Galilei, quien a principios del siglo XVII se enfrentó, por sus descubrimientos, en especial el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, a la poderosa Iglesia y sus eternas utopías...

Bertolt Brecht (Augsburgo 1898-Berlin Este 1956) es conocido por alguno de sus biógrafos como "comunista sin partido", escribió la obra en 1939 y una segunda versión en 1945-47, en colaboración con Charles Laughton, para adaptarla a su representación en los EEUU.

Algunos comentaristas opinan que, en su afán de criticar el nazismo, Brecht se aleja de los hechos reales, usa la historia de Galilei para hacer crítica de las autoridades contemporáneas del siglo XX.

Bajo la presión de la Santa Inquisición, Galilei desistió de darle publicidad a sus tesis, y delegó en Andrea, el hijo de una sirvienta, que había accedido a la vida universitaria.

Bertolt Brecht se vio obligado a huir de Alemania, por estar perseguido por Hitler. Casi al final de sus días (1955) recibió el Premio Stalin de la Paz.

Una importante obra de Brecht se representó el año 1969 en la escena del Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, Madre Coraje y sus hijos, con una joven actriz principal, Mary Carrillo. La trama transcurre en la Guerra de los Treinta Años, siglo XVII. El personaje de Mary Carrillo, madre coraje, consigue sortear las filas de protestantes y católicos en pleno conflicto, y con su enorme carromato va haciendo negocio en sus ventas ambulantes a unos y a otros. Brecht aprovecha una vez más, por semejanzas y alusiones comparativas, para criticar a Hitler, cuando en 1939 invadió Polonia.