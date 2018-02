Todos vamos a morir: 'Hogar', de Ángela Millano

Escribo mientras suena Carrie & Lowell de Sufjan Stevens. Como la primera canción, que me estremece, no se por dónde empezar a hablar de Hogar, pieza mostrada por Ángela Millano el pasado viernes 2, como fin de su residencia en el Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna, Leal.LAV.

Alguien en residencia no solo enfrenta de nuevo su trabajo. Propuesta, persona y entorno se entremezclan. En este caso más, ya que trabajamos junto a la artista en el taller ¿Para qué sirve un armario?, en la Escuela Superior de Arte y Diseño Fernando Estévez. Alumnos de la Escuela y más personas afines al LAV realizamos ejercicios sobre objetos y espacio. Un trabajo imbuido en su práctica, hermanada a su vez con principios del hacking y el jamming, es decir, la copia, la deriva y la intervención en la realidad sobre y con el lenguaje, entendido éste casi como objeto, alterando aquello sobre lo que se trabaja, haciéndolo desaparecer o incluso haciendo aparecer lo que no se ve.

A esto se suma nuestra cita mensual en la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas de La Laguna con El Desenterrador de Palabras, práctica permanente heredada de nuestros amados Societat Dr. Alonso. Esta vez la palabra a excavar fue precisamente hogar, generándose una excavación reveladora.

Pero no he dicho nada de la pieza y siento que no puedo sacarlo. A veces pasa ante trabajos que operan a distintos niveles. Pero espera. ¿Qué no puedo sacar? ¿De dónde? Hogar es algo que está fuera, no dentro. ¿O no?

Hogar aparenta ser una pieza de danza en los límites de la escena, de la que se nos muestran las instrucciones. O la realización de una instalación. Aparenta ser su propio tutorial, una pieza que se significa a sí misma visibilizando los bordes difusos de lo que puede ser o no ser el propio trabajo. Aparenta ser una pieza de danza para cuerpos diversos: el visible y el del armario al que Ángela va dando forma. O el visible en relación al cuerpo potencial de cada movimiento y a la potencia de inmovilidad para el cuerpo que dibuja con sus líneas el mueble al ir levantándose. Pero Hogar es también espacio sonoro donde se escribe un ensayo en 3D. Un espacio vacío donde es posible la meditación. Y encontrar desde ella, silenciosos, nada explícitos, no los temas, sino las microacciones precisas que guardan el flujo de temas que residen dentro o detrás de la pieza: el consumo, la precariedad, lo efímero y la finitud de un vanitas contemporáneo, la musicalidad del tiempo, que cristaliza, incluso, en un rap. Hogar es un momento sutil en el que estar juntos casi sin notarlo, una de esas experiencias que hacen querer seguir al tanto del trabajo de una artista que nos ha dejado un hueco. Y su conciencia.