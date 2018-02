¿Por qué educación y psicología y no periodismo?

Ya son varias las personas que me han preguntado por qué elegí como profesión la educación y la psicología en lugar del periodismo, dada la evidente inclinación a entrometerme en ese precioso oficio. De antemano quiero pedirles disculpas a todos esos periodistas que se sienten incómodos al ver cómo voy entrometiéndome, cada vez un poco más, en sus quehaceres. Que si un artículo por aquí, que si una entrevista por allá, que si ahora también me dio por la radio? ¡Un descaro! Lo asumo. Solo me falta la tele -todo se andará-. No sabría cómo explicar por qué elegí una profesión y le soy infiel -con demasiada frecuencia- con otra, pero lo voy a intentar. Una vez me dijo un amigo que el periodismo era un trabajo de intrusos y me sentí tan identificada con lo de "intruso" que no me lo pensé dos veces. Pero ahora, poniéndome seria, quiero aclarar algunos puntos: yo no hago periodismo. Yo solo comunico porque esa sí es una de mis grandes pasiones: comunicar. El periodismo va mucho más lejos, hablamos, pues, de investigaciones, de reportajes, de horas y horas de minucioso trabajo que yo no hago. Los artículos son una excusa para explicarme a mí misma las cosas que no entiendo del mundo -que cada vez son más-. Las entrevistas, un modo de dar a conocer que hay gente por ahí realizando proyectos fantásticos, parodiando a Rajoy: "Me gusta la gente que hace cosas". Y la radio? La explicación es la misma que con los artículos, lo que en esta ocasión en lugar de explicarme el mundo a través de la escritura lo hago a través del lenguaje oral y con un equipo maravilloso del que no dejo de aprender. Como pueden observar mis ambiciones son más personales que laborales en lo que se refiere a este sector. En relación con la educación y la psicología, son mis grandes amores. Me gusta enseñar, dar lo mejor de mí porque quiero confiar en que mis alumnos sean esas personitas que van a salvar el mundo que nosotros, como diría mi abuela, "estamos echando a perder". Me gusta educar porque no hay nada más gratificante que ser esa ventana al conocimiento para las ansiosas mentes de mis alumnos. Y luego está la psicología, que eso son palabras mayores, esa es la rama que a mí me eriza la piel. La que me quita el sueño entre qué es el cerebro y qué es la consciencia. Entre genotipos y cromosomas. Entre trastornos, terapias y autores tales como Freud, en el psicoanálisis o Albert Ellis, en el modelo cognitivo-conductual o R. Fisch, en el modelo sistémico y así un carnaval de placeres psicológicos. No sé si esta explicación es suficiente o, por el contrario, intentando decir mucho no dije nada. No dejaré de escribir artículos ni de hacer entrevistas o de intervenir en la radio, salvo que me cierren las puertas de los lugares donde lo hago, simplemente porque hacerlo me hace feliz y creo que con eso poco más he de argumentar. Pero mi camino no es el periodismo ni soy periodista. Mi camino lo tracé hace años con la docencia y ahora con la psicología. Pero he de reconocer que nunca he sido una mujer de un solo camino.