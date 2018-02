Fracaso y éxtasis carnavalero

E l director de la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Camacho, ha tenido la gentileza de dirigirse a "aquellos que no les gusta esta fiesta" para que ocupen sus ocios televisivos en otras cosas y no en seguir la transmisión en directo del certamen. Es un detalle, aunque sin duda Camacho no ignora que a mucha gente que le gusta el carnaval de peluca, purpurina, petaca y asfalto no soporta la Gala de la Elección de la Reina. Para ser sinceros, la Gala se ha convertido, en el calendario carnavalero, en un equivalente de Eurovisión: un porcentaje altísimo de isleños se sientan a verla para ponerla a parir indefectiblemente, reírse de sus desfallecimientos y extravíos, comentar los trajes más horrorosos y quejarse porque sobre o falte algo. La Gala (todos lo sabemos) es un espectáculo necesariamente fracasado que se puede caracterizar por que siempre sobra y falta algo. La clave del fracaso (absoluto o relativo, cataclismático o tolerable) de la Gala de la Elección de las Fiestas es que resulta incompatible diseñar y montar un gran espectáculo -que debe pensarse además en clave televisiva- con el exclusivo concurso de grupos y colectivos de aficionados -murgas, comparsas, rondallas- para los que el carnaval no es una fiesta, sino una patria.

Hace tiempo escucho que el carnaval ha sido colonizado por los adolescentes. La mayoría de los acusadores arrastran barriga, están medio calvos y sufren o están a punto de sufrir prostatitis. Han llegado a sostener que el mismo carnaval de día -¡el venerable carnaval de día inventado anteayer!- ya es un predio infecto y salvaje de estudiantes que prolongan el pedo por la mañana o lo comienzan al mediodía para horror de la infancia inocente que carnavalea con los padres. Lo más raro de los carnavales no son los trajes, ni las bromas, ni las ocurrencias, ni siquiera los concejales de Fiestas. Lo más raro son los sañudos guardianes de sus esencias, tan sonrientes y divertidos como hienas de luto. La nostalgia por las mascaritas, por los bailes agarrados y por la autocontención cívica de las vejigas urinarias. El carnaval es un rito y todo rito es repetitivo. El carnaval se resume -año tras año- en una noche de la marmota borracha. Después de veinte o treinta años el rito, digamos, ya no es tan irresistible como antes. Conoces cada esquina, cada reacción, cada peluca, cada vómito. Vas dimitiendo y terminas en casa. Quizás existió en algún pliegue del pasado un carnaval que significara el acceso al exceso. Ya no es así: el exceso, como el aburrimiento, nos espera en cada esquina. Para los pibes no. Para los pibes es la entrada (autorizada) al disparate. Y por eso están ahí. Estarán siempre. Suya es eternamente la efímera gloria de la exaltación, la carne fiesta y la gastritis.

