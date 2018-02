La presidenta celestial

Recuerdo muy bien uno de los primeros artículos que escribí, cuando casi todos se me han borrado. Fue muy a principios de los años noventa y versaba sobre un alcalde tinerfeño -de gran popularidad electoral- que se refirió con entusiasmo a una de las vírgenes locales que despiertan lo que se suele llamar elegantemente fervor religioso y que quizás podría denominarse con más precisión idolatría grimosa. En la columna servidor planteaba ciertas reservas, como, por ejemplo, si resultaba justificable la confianza en la estabilidad mental de una autoridad pública que establecía conmovedores diálogos con una talla de madera policromada para comentarle cómo iban las cosas del pueblo y pedir su intervención con el objetivo de conseguir una mejora sustancial del servicio municipal de basuras o la supresión de los temporales costeros. En esa época lejana, niños y niñas, lo que se escribía en los periódicos, sea por culpa de los periodistas, sea por culpa de los políticos o por la inexistencia de las bienaventuradas redes sociales, todavía llamaba la atención, y el alcalde estuvo molestando a mi director durante algunos días. El director hizo lo que suelen hacer en estos casos los directores: dedicarse a molestar al articulista. Y todos contentos. Al fin y al cabo, pensé desde mi estupidez juvenil, era un viejo alcalde y esa mohosa mariolatría, más propia de perjúmenes nacionalcatólicos que de una democracia parlamentaria, agonizaba ya en la desembocadura del siglo XX.

Hace un par de días se desprendió del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, un texto asombroso, en el que se nos comunicaba que las dos grandes referencias sentimentales de los tinerfeños son el Padre Teide y la Virgen de Candelaria, sustentos emocionales y a la vez luminosos iconos de la tenerifeidad bien entendida y ante los cuales un natural de esta isla solo puede sentir lágrimas en los ojos, zumbidos en los oídos y/o esfínteres incontrolables. Se me antoja muy sugerente que se plantee como los dos conceptos básicos del volksgeist cabildicio un accidente geográfico y una superstición religiosa: la Historia, que lo es que hacen los hombres y las mujeres reales, la expresión de sus anhelos, sus intereses y sus conflictos, queda excluida. Sin embargo lo más sorprendente de la exhortación de Alonso es su pasmosa iniciativa de proponer a la Virgen de Candelaria como presidenta de honor del Cabildo de Tenerife. Carlos Alonso no es un viejo alcalde procedente del tardofranquismo, sino un hombre joven, inteligente y con una sólida preparación técnica. Soy incapaz de entender que tantos políticos actuales sean incapaces de entender un principio tan elemental e imprescindible en un sistema democrático como la separación de la Iglesia y el Estado y que las derechas cavernícolas y las izquierdas transformadoras entren en trance cuando una virgen asoma la coronita por el horizonte, sea un ministro del PP, sea un alcalde de Cádiz. Presidente, esta no es una feliz comunidad católica preservada de las acechanzas del Maligno gracias a las fuerzas combinadas de un gran volcán y una efigie chiquita. Es una sociedad moderna y plural dotada de múltiples identidades, lenguajes y perspectivas y los tinerfeños musulmanes, protestantes, agnósticos o ateos no encarnan minorías estrafalarias. El poder político no define lo que somos: administra nuestros recursos por delegación democrática.

Suspiro largamente. Recortaré este artículo con esmero para volver a publicarlo dentro de 25 años. Si no ha acabado conmigo el Padre Teide, que es lo más probable.

www.alfonsogonzalezjerez.com