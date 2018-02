El robo es un delito que se llega a penar hasta con la cárcel. Adentrarnos en los vericuetos de las leyes es tarea de aquellos que las conocen y tienen la responsabilidad de aplicarlas. Los profanos vemos desde la distancia que la justicia no actúa como quisiéramos y, por ello, se enciende la llama del desencanto hacia nuestras instituciones de la justicia. En la isla de Tenerife del Archipiélago Canario, en los últimos tiempos, se están cometiendo actos delictivos de distinta naturaleza. A saber: el aguacate cultivado en la isla es apreciado y bien valorado. Entre las cualidades que le distinguen de los de su especie está el intenso sabor y la cremosidad del fruto, sin olvidar las propiedades nutritivas y medicinales que tiene, de ahí su creciente demanda. Por esta circunstancia, los agricultores han aumentado la superficie cultivable, duplicándola en pocos años y creciendo en proporción la producción. Como el apetito de lo ajeno es insaciable y las alambradas se cortan, se entra en la finca, se roba a lo grande, más seguro en la oscuridad y el coche o furgoneta se encarga del resto. Los agricultores denuncian robos continuados en sus plantaciones, en proporciones alarmantes, que inducen a pensar, que no se trata de delincuentes juveniles. Es obvio, que puede haber detrás de estos robos intereses a escala mayor, dado que las cantidades aprendidas a los delincuentes superan centenares de kilos. Otro asunto de la actualidad en la isla, viene de la denuncia de los ganaderos que se dedican a la crianza y posterior venta de la cabaña caprina. Se reciben denuncias por el robo de este animal, en edad adulta y de sus crías. La carne de cabra es un alimento cotidiano en la mesa los canarios/as. De ahí la necesidad de controlar su comercialización. De manera que cuando llegue al consumidor, tenga la total garantía de su procedencia y de haber cumplido las normas, que regulan su consumo. Al hilo de lo anterior y para no desviarnos a carreteras secundarias. Es conocido por los canarios la proliferación en sus calles de aves gallináceas. Hay centenares de estos animales buscando alimento, picoteando en calles y avenidas libremente, sin ningún control. Sería deseable y necesario que ocurriera lo contrario, no vaya a ser, que nos encontremos con una furtiva en nuestra cocina y de ahí a la olla.

Teófilo Pérez Campuzano.

