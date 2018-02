'NBA 2K18' también es deporte

P or primera vez en España, una competición de alto reconocimiento deportivo nacional e internacional acogerá una experiencia homóloga en el deporte electrónico. Esta confluencia tendrá lugar en el marco de la Copa del Rey de Baloncesto, disputada en Gran Canaria de la mano del videojuego NBA 2K18. La ACB, Movistar, ESL y el Gobierno de Canarias, gracias al proyecto eSport Talent, desarrollará dicha experiencia eSport lanzando al mundo del deporte un mensaje de convivencia entre la competición offline y online.

Los videojuegos y su vertiente competitiva en forma de deporte electrónico ya existían antes de que se empezaran a regular y antes también de que nos empezáramos a preguntar qué son y qué potencialidades tienen. La consecuencia de ello es que los eSports necesitan todo ese trabajo en fomento de valores deportivos que el deporte convencional desde tiempos inmemoriales ya realizaba.

Alejándome de discursos vacíos y sin fundamento que niegan la vertiente positiva de todo videojuego, me gustaría expresar como profesor y persona baloncestista en diversas facetas, la gran herramienta educativa que supone este eSport. En primer lugar, conviene señalar que todo eSport, en tanto que videojuego, no solo se adscribe a lo deportivo, sino también a lo artístico, rompiendo con un archiconocido estereotipo que ubica a los artistas en el sedentarismo y a los deportistas en canchas y gimnasios. En este sentido, la primera fortaleza educativa que podemos destacar del juego 2K18 de baloncesto es su capacidad para aunar estos mundos tan aparentemente opuestos. El artista necesita al deportista para saber cómo funciona el juego, qué mecánicas debe diseñar e incluso para tener un conocimiento profundo sobre el movimiento, la colocación y muchas otras cuestiones referentes al baloncesto. Esta sinergia la completa todo un conglomerado de disciplinas artísticas que van desde el diseño gráfico, hasta la animación, la comunicación audiovisual y la informática, las cuales aportan espectacularidad y atractivo a la experiencia deportiva. Además, hay que recalcar que lo que rodea al apartado gráfico de un videojuego tiene una doble función: ayudar a los jugadores a sentirse dentro de un partido y favorecer un mejor desempeño del propio juego. Si el apartado gráfico es malo, se pueden dar situaciones, por ejemplo, de confusión por culpa de fallos en la perspectiva, de movimientos antinaturales y de mecánicas extrañas. NBA 2K18 es un juego vistoso y espectacular, pero sobre todo un ejemplo del trabajo en equipo entre las artes gráficas y la pedagogía deportiva. Cuando el rebote del balón es realista, la trayectoria de la pelota es coherente con la fuerza aplicada al botón, o los saltos y choques entre jugadores son verosímiles, se consigue que el jugador pueda proyectarse en el entorno virtual con mayor precisión.

Otra de las fortalezas de NBA 2K18 es que permite al usuario aprender a llevar a cabo acciones de gestión y organización, gracias a algunas de las variadas modalidades que proporciona el juego. Por ejemplo, este eSport posibilita al jugador fundar su propia franquicia, ser el manager de una de ellas o, incluso, empezar como jugador rookie y tener que ir escalando y mejorando hasta conseguir ese ansiado contrato con el equipo de sus sueños. Esto conecta con otra potencialidad de este juego, la de ayudar a desarrollar la creatividad. Esto se debe a que permite al gamer diseñar su propio avatar en el juego, con las características que crea conveniente para luego trasladarse a una competición cinco contra cinco, donde cada uno tendrá una importancia vital en el desarrollo del juego. Algunos crearán su alter ego en forma de jugador profesional de baloncesto, mientras que otros optarán por desarrollar un personaje de cero, con la posición y el diseño hecho a su gusto. No deja de ser una manera de hacer narrativa, ya que el jugador no solo crea un avatar para jugar, sino que escribe su propia historia.

Asimismo, si alguien duda todavía de que los jugadores del NBA 2K18 son tan profesionales como los de cualquier otro deporte, hay que decir que los equipos reales ya están desarrollando su propio draft para buscar a sus jugadores de élite, como ocurre en el baloncesto tradicional. Todo ello se ve traducido en fomento del esfuerzo, de la dedicación, del compañerismo y de un sinfín de valores sin los cuales no es posible alcanzar esa cima profesional. En este sentido, jugar a este eSport favorece trabajar todos estos aspectos a nivel educativo, ya que quien puede ser un buen compañero de equipo, podrá ser buen compañero en cualquier actividad de grupo que desempeñe. En un sistema educativo cada vez más volcado en la transversalidad y en el trabajo de competencias personales y emocionales, jugar a NBA 2K18 supone ir en esta misma dirección.

Tampoco es nada desdeñable la relación entre este eSport y el fomento de habilidades comunicativas. Es bien sabido que, se juegue en la plataforma que se juegue, el jugador se mueve en un entorno socialmente muy activo, en el que se encontrará a otros miles de usuarios dentro de la comunidad. Aquí claramente se vislumbra la aplicación que tendría el 2K con respecto a la competencia lingüística. Durante el juego, los rivales o compañeros se pueden comunicar de manera oral o escrita. Puesto que dichos jugadores pueden ser de cualquier parte del planeta, se puede además reforzar la comunicación en lenguas extranjeras, lo cual, por cierto, resulta muy útil en un entorno turístico como Canarias.

Otra aplicación, como bien destaca Carlos Trascasa, maestro de educación física y psicopedagogo, sería la que contempla utilizar estas plataformas para hacer llegar el deporte a personas que, por diversos motivos, no pueden acceder a él de forma física. Estaríamos hablando, por ejemplo, de alumnos con cualquier problema motor que les impida realizar estos tipos de actividades como paraplejias, tetraplejias, espinas bífidas, etc. En este caso se contaría con un apoyo impresionante para este grupo de alumnos que no tienen por qué verse segregado en algunos momentos en los que sus compañeros sí pueden realizar estos deportes. Los eSports son inclusivos y la igualdad es plena. Así como en el baloncesto tradicional existe la modalidad del baloncesto en silla de ruedas, en la práctica del NBA 2K18 no existe ninguna diferenciación.

Con respecto al apoyo a la educación física, se debe contar con que este tipo de juegos de deporte ayudan a conocer el reglamento y las normas en las que se sustenta el baloncesto en este caso. De hecho, no hay más que preguntarse cuántos profesores de educación física tienen el baloncesto como un pilar fijo en sus programaciones. Por tanto, no sería una idea descabellada apoyar estos aprendizajes en los eSports. Jugar a NBA 2K18 no supondría sustituir el aprendizaje basado en el baloncesto tradicional, sino complementar dicha formación con recursos novedosos, motivadores y significativos para el alumnado. Los docentes debemos ser capaces de poder integrar nuevas estrategias sin miedo, siempre y cuando nuestras propuestas metodológicas se sustenten sobre una base lógica y coherente.

De este modo se puede conseguir, incluso, que personas poco proclives a la práctica deportiva terminen acercándose a ella desde lo virtual. En este sentido ya hay experiencias como la de Capitán Nugget, empresa cuya idea es hacer entretenida y sencilla la práctica de las actividades deportivas combinándolas con los eSports. Teniendo en cuenta estos referentes, una parte del alumnado puede cambiar su perspectiva acerca de una asignatura como la de Educación Física.

No obstante, este tipo de juegos ofrecen aplicaciones didácticas para otras áreas y materias más allá de la educación física. Por ejemplo, el modo de juego Manager abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de trabajar con el área de matemáticas. Al empezar una carrera como manager se adquiere un equipo, el cual cuenta con un presupuesto salarial que tiene que ser gestionado. Con este presupuesto el jugador debe hacer reformas en el estadio, mejoras en la cancha, ofrecer beneficios a los aficionados? todo esto para poder incrementar los beneficios, los cuales más tarde serán de ayuda a la hora de comprar jugadores para el equipo. Esta gestión implica tener cautela con el dinero e invertir en aquello que dará un beneficio futuro porque de ello, quizás, dependa la propia franquicia. Se puede ilustrar el trabajo en la asignatura de matemáticas con el siguiente caso práctico: un alumno empieza a gestionar la franquicia de los Chicago Bulls y su deseo sería ver vestido a Lebron James de rojo. Sabe que el tope salarial de su franquicia no lo va a poder contratar a menos que venda algún jugador con una ficha muy alta o a varios con una ficha media. Por tanto, para conseguir su objetivo tiene que ponerlos a la venta y saber manejar las negociaciones con otros equipos para perder el mínimo de dinero posible en la venta de jugadores. El alumno, constantemente, estará haciendo cálculos, balances y ajustes para lograr que Lebron James encaje en su presupuesto salarial y así llegar a los playoff con facilidad.

Por otro lado, atendiendo a los valores del olimpismo, los jugadores de los equipos virtuales de la NBA tendrán que pasar un test antidopaje antes siquiera de ser inscritos en la competición. Los eSports como deporte, a pesar de ser electrónico, no es ajeno a la lucha contra el dopaje y las drogas, por lo que no es de extrañar que el propio Comité Olímpico Internacional haya enfatizado que los eSports velen por el juego limpio. Los jugadores se preparan y entrenan con una alta intensidad y requieren de grandes dosis de concentración, habilidades psicomotoras y estímulo durante el juego. Algún jugador, tentando en la búsqueda de ventajas respecto a los rivales, puede terminar consumiendo sustancias que favorezcan dicha concentración, incurriendo en una forma de dopaje que debe ser regulada. Ya en el pasado mes de octubre el COI reconoció la competición de los eSports, considerada una actividad deportiva, donde los jugadores se preparan y entrenan con una intensidad comparable a la de los atletas de los deportes tradicionales.

Por tanto, se observa cómo la aplicación didáctica de este juego no solo contribuye a varias materias o áreas, sino que permite potenciar las competencias clave del currículo actual, como por ejemplo, la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor o la de aprender a aprender e incluso las competencias sociales y cívicas. Podemos poner como ejemplo las escuelas de eSports de clubes actuales como el Baskonia de baloncesto y el Valencia C.F. que en la semana pasada ha creado su proyecto Talent Factory de League of Legends focalizado en la formación de los gamers, con una metodología similar a la que siguen en la cantera del equipo de fútbol. Su director, José de Matías, profesor de Educación Física, resalta su valor formativo preocupándose por la formación personal y académica, no olvidándose de sus estudios.

Hay que primar la convivencia del deporte tradicional y el digital promoviendo los valores como el trabajo equipo, la constancia, el respeto, etc., y mostrando a los padres que los eSports educan e informándoles de esta realidad que algunos desconocen. Los padres no pueden alejarse de este nuevo ocio para apoyar correctamente las buenas prácticas en los videojuegos. Los gamers son personas y no monstruos.

En conclusión, con el eSport NBA 2K18 se contribuye a trabajar y a mejorar elementos transversales de la educación como la ética, la comprensión lectora, la comunicación en lenguas extranjeras, la expresión oral y escrita, el aprendizaje en comunicación audiovisual y uso de las TIC, el emprendimiento y los hábitos de vida socio-saludables, donde mente y cuerpo se unen. Del mismo modo, la práctica de esta actividad fomenta valores en los adolescentes como pueden ser la igualdad de género, el respeto hacia otras culturas, la tolerancia entre iguales y la valoración de la convivencia familiar.