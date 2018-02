Historias zodiacales

Acuario es un signo bastante desconocido. Hay una distancia ahí. Todos saben que no conviene ponerse delante de un/a Aries, tratar de sacar de su ruta a un/a Capricornio, sentirse confiado al lado de un/a Géminis o disputar la silla a un/a Leo, pero ¿qué debemos hacer con alguien Acuario? Esto del Zodiaco no es broma, aunque no tenga que ver con las estrellas sino con la tostación del sol, que es el que manda y en cada época del año radia al nasciturus en onda distinta. Por la reacción de Felipe VI el día en que en Catalunya le quisieron quitar la corona ya podemos saber cómo se las gasta un Acuario, tan encantador a diario si no se le provoca. En el día de su 50.º cumpleaños, anteayer, el Parlament ha declinado coronar un Capricornio, y el Rey ha aprovechado para remarcar la continuidad en una dulce princesita Escorpio. Visto bajo ese prisma todo parece más ficticio, como seguramente es.