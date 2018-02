Una agenda pública bloqueada

Es mucho más sencillo -y hasta descansado-preparar y proponer un plan contra el desempleo de larga duración en Canarias, por poner un ejemplo, que una reforma electoral. Como uno lleva haciéndolo años en muchas columnejas, no vale la pena insistir en que el sistema electoral de una comunidad política -siempre que se ajuste a un modelo de sufragio universal, pluralismo, garantías legales, etcétera- no es el primer ni el más importante criterio para evaluar la calidad democrática de una sociedad. A unos y a otros les importa un bledo. Pero lo que sí deja claro el debate político en Canarias es que la agenda pública ha quedado casi reducida a líneas propagandísticas de ataque y defensa entre la oposición parlamentaria y el gobierno autonómico. Un empobrecimiento bastante ruin en el que las culpas -si bien desigualmente- están bastante repartidas. La misma reforma electoral se sitúa en este terreno. La oposición ha pergeñado un relato según el cual Coalición Canaria ha dirigido el Gobierno autonómico durante un cuarto de siglo gracias a un inicuo régimen electoral. Sin embargo, la respuesta real a la continuidad de los coalicioneros en el poder la pueden encontrar PP, PSC-PSOE y Nueva Canarias al mirarse al espejo. Son los socialistas y los conservadores los que han conseguido que Coalición cumpla un cuarto de siglo en el Ejecutivo regional. Los que han apoyado a CC parlamentariamente y han formado parte de sus gobiernos. Algo muy parecido cabe señalar en el caso de Nueva Canarias, cuyos alcaldes y votantes se adhirieron al proyecto nacionalista que comenzó rocambolescamente su andadura en 1993. Su mismo líder, Román Rodríguez, fue presidente del Gobierno gracias a los diputados tinerfeños de CC -procedentes de la diabólica ATI - y tuvo como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda a Adán Martín. Ni normativa electoral ni ñames sancochados. CC ha gobernado negociando objetivos, programas y cuotas de poder con ustedes, gracias a ustedes y con el concurso (activo o pasivo) de ustedes.

Todos los debates son falsos debates entre un Gobierno en minoría que consigue objetivos políticos, programáticos y presupuestarios y avanza en su programa, pero que carece de una identidad estratégica definida y sigue enfatizando más en lo empresarial que en lo social -recuperar inversión y gasto en materia sanitaria y asistencial es a largo plazo poco relevante si no cambian modelos y esquemas de gestión- y una oposición que toma cualquier cosa como arcilla para el clamor, el escándalo y la indignación. La introducción del gas en Canarias es un buen ejemplo. El gas llega tarde a las islas. Estratégicamente es muy razonable apostar por energías alternativas. Pero tal y como recogen las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (y antes el Plan Energético de Canarias) y admiten defensores razonables de energía como la solar y la eólica, el periodo de transición hacia una producción energética basada en las renovables se basará en un mix con una participación decreciente de los combustibles fósiles. El Gas Natural Licuado significa varias ventajas económicas y medioambientales, siempre que no desincentive la apuesta por las energías alternativas ni entre las administraciones publicas ni entre los ciudadanos. El consenso entre Gobierno y oposición debería dirigirse hacia esa dirección: la articulación de un conjunto de compromisos y medidas -desde desatascar definitivamente los concursos eólicos hasta la universalización de los sistemas de ahorro energético- que conduzcan a que el gas licuado, en el plazo de veinte años, sea una energía secundaria que no represente más del 30% de la consumida en Canarias. Sin embargo, lo que se prefiere es oponer al gas una instantánea -e imposible- conversión de las fuentes energéticas de Canarias a las renovables y alcanzar -probablemente el próximo fin de semana- que el consumo eléctrico de todas las islas se base en placas solares, saltos de agua, medio centenar de molinos de viento y la ropavieja que le sobre en casa a don Antonio Morales.

