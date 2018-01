Admiraciones

La sobresaturación informativa no impide, sino que intensifica, la opción de la mayor parte de los consumidores: seguir pensando lo mismo. La incesante ducha informativa que cae sin piedad desde los medios de comunicación y las redes sociales -si es que cabe distinguirlos ya- no lleva a cuestionar posiciones y convicciones, sino a atrincherarse ferozmente en las certidumbres propias. Es muy cansado. Porque jamás se ha contemplado la vocación irresistible hacia la condena moral, la estigmatización y el escarnio como se vive actualmente. No es un mundo más democrático y más participativo: es la jungla por otros procedimientos. Creer que un cretino moral superará su idiotismo gracias a twitter equivale, poco más o menos, a suponer que un sujeto similar, con un revólver, se convertiría en un hombre más prudente y responsable.

Indignarse, definirse emocionalmente, reclamar con furor una identidad nacional, ideológica, cultural, económica o sexual articula un nuevo código: compartirlo es sobrevivir, no comprenderlo es fracasar miserablemente. A mí me pilla mayor. Yo admiro a los colegas que todavía se desuellan -y son capaces de desollar a otros- por aparecer diariamente en programas de televisión opinando de la construcción europea o de la dieta veraniega del desgraciadamente extinto demonio de Tasmania. Admiro a los que se presentan como víctimas de la represión liberticida porque ya no les invitan a una tertulia: conseguir que no te inviten a una tertulia, en especial si la causa es un artículo, es un formidable logro en el siglo XXI antes que un atropello criminal. Admiro, si quieren que les diga la verdad, a los que son capaces de denunciar a compañeros porque no les gustó un artículo y agitar sobre su cabeza una maldición tuitera -al mejor estilo de Gabriel Rufián- para provocar insultos, descalificaciones y hasta amenazas de otros indocumentados zarrapastrosos. Los admiro, en definitiva, por el ruido y la furia que alimentan la regeneración de sus cartílagos, por esa pasión sonambúlica que no les abandona ni de noche ni de día, por la ilimitada confianza que son capaces de depositar en su insignificancia, por creerse el cuento, porque, efectivamente, no se creen ninguno de los terribles cuentos del poder, pero confían plenamente en los suyos. Un cuento con tres únicos finales felices: victimizarse, destruir al adversario o conseguir que el resentimiento más rastrero se transforme en virtud ética, profesional, espiritual.

www.alfonsogonzalezjerez.com