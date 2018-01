Elogio del explotador

E l presidente de la patronal Ashotel, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha esculpido en mármol una de esas grandes sentencias que expresan toda una época: "Aquí el que se deja explotar hoy día es porque quiere". Mismamente. La afirmación está abierta a varias lecturas. La más obvia, por supuesto, pretende constatar que el presidente de Ashotel considera perfectamente imbécil al 99,99% de la población: el restante 0'1% son los hoteleros y sus socios y allegados. El desempleo, la explotación laboral denunciada por las Kellys en Canarias y en España, los incumplimientos reiterados en el convenio laboral en vigor en el sector de la hostelería convertidos en un ritual: al presidente de Ashotel se le antojan minucias porque, tal y como explica en algún momento de sus declaraciones alienígenas, a los trabajadores hay que contratarlos. Tienen un contrato. Ah, aquellas épocas en que no existían contratos, cuando la creatividad del empresario -especialmente del empresario canario, que si no ha montado Appel es porque no tenía garajes, sino cuartos de aperos- no estaba atada a una cuerda de leyes y reglamentos absurdos. Pero ahora tienen un contrato. Que sea un contrato de mierda no es responsabilidad del empresario, sino de la ley de la oferta y la demanda, una consecuencia de lo que se llamaba antaño ejército laboral de reserva, y si no se cumple, pues ahí están los tribunales, y mientras se dicta sentencia pues coma usted mierda, porque el que termina comiendo mierda es porque quiere.

Bajo la piel de las palabras del presidente de Ashotel se detecta, como un quiste enamorado, una cierta nostalgia por el pasado. Pero también la consideración moral del empresario como maestro de vida. ¿Cómo sería el mundo sin empresarios explotadores? La explotación endurece cuerpos y almas, disciplina las horas agotadas para la supervivencia, elimina toda la grasa del músculo de la producción, estimula la productividad, espolea la ambición, despierta el afán de perfeccionamiento. La explotación, a la que ya no pueden acceder plenamente los trabajadores según el portavoz de Ashotel, es la madre del mundo contemporáneo y una madrastra muy activa fuera de Europa y de sus apurados márgenes, donde se sitúa más o menos Canarias. Le debemos mucho a la explotación y, después de un brevísimo periodo de locura y desenfreno -subidas salariales, contrataciones, derechos laborales y programas sociales- ya es hora de que le devolvamos los favores prestados, sin prescindir, por supuesto, del contrato, y si usted no lo entiende, quédese tumbado en un banco en la plaza de su barrio, desempleado a los cuarenta y cinco años, con la angustia debrocándole los intestinos y la dignidad desfondada, porque el que no consigue ser contratado -sin migaja de explotación- es porque así lo quiere.

Y después se quejan de que las élites empresariales de las islas no están suficientemente preparadas y conectadas ideológicamente con la nueva economía y el proceso de globalización. Lo están. Porque el representante de Ashotel ha actuado exactamente igual que el presidente de CaixaBank cuando afirmó que los desahucios son leyendas urbanas: como los cocodrilos en las alcantarillas neoyorkinas, las caras de Bélmez o el fenómeno de Taganana. Jamás existieron desahucios, de la misma manera que en el mercado laboral español no se explota a nadie. La técnica se llama "hechos alternativos" y el trumpismo la ha optimizado. No es que quieran ocultar la verdad. Buscan ridiculizarla, trivializarla, destruirla, porque el que desprecia el sufrimiento ajeno es porque quiere.

www.alfonsogonzalezjerez.com