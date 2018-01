Vamos a olvidar por hoy la entrevista de Alsina a Mariano Rajoy. Aunque sea una de las grandes entrevistas de los últimos años. El desmoronamiento absoluto de un dirigente político al que le da lo mismo, incluso, precipitarse en su propio vacío como una ameba cayendo por un agujero negro, porque se ha sobrevivido infinidad de veces. Ha sobrevivido a la incapacidad, a la desvergüenza, a la gandulería, ¿por qué no va a sobrevivir a la dislexia, al desorden gramatical, al lapsus como estilo retórico? Para no perder los nervios mejor centrarse en pequeños asuntos sin demasiada importancia. Por ejemplo, la reforma electoral propuesta por la mayoría de los grupos del Parlamento de Canarias. Francamente la mayor novedad de los últimos días ha sido la acusación -abierta o velada- contra todos aquellos que critican la reforma por insuficiente, incluso a los que esta heroicidad comandada por Román Rodríguez nos deja perfectamente indiferentes, de formar parte de, no sé si me equivoco al citar a un egregio columnista, la batería mediática de Coalición Canaria. A ver si comenzamos todos a portarnos como hombrecitos ya mayores. Las fuerzas parlamentarias que se oponen al Gobierno de Fernando Clavijo cuentan con medios de comunicación afines de sistemática y afectuosamente recogen sus críticas y propuestas y le afean con peores o mejores razones -incluso sin razón alguna- la conducta al Ejecutivo. Ya basta de estupideces.

Los compañeros de la agencia Efe se han tomado la molestia de proyectar sobre el nuevo sistema electoral -bajada de los topes y colegio de restos- los resultados de las elecciones autonómicas de 2015. Y, como casi todo el mundo intuía, tales resultados no mejoran sustancialmente la representatividad: la tercera fuerza política en número de votos -Coalición Canaria- seguiría siendo la primera en escaños, mientras el PSOE se vería reducido al segundo puesto y el PP -con más votos que los coalicioneros- al tercero. Eso sí: el colegio de restos permite que Ciudadanos cuente con tres diputados y que Nueva Canarias conserve los cinco de los que dispone en la actualidad. Por cierto: la suma de escaños de las fuerzas de izquierdas queda más lejos de la nueva mayoría absoluta de la Cámara: 36 diputados. Es bastante pasmoso que Podemos apoye este remiendo o que Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida, proclame urbi et orbe que mejor una mala reforma que ninguna. Si eso no es un ejercicio de resignación política al borde de la irrelevancia intelectual, que baje Alberto Garzón y lo vea.

La reforma, para prosperar en la Cámara regional, debe contar con los votos de Coalición, y una de las razones para plantearla en el Parlamento de Canarias, y no en las Cortes, es, precisamente, esa: la decisión de montar una perfomance en la que los coalicioneros se resisten malvadamente al cambio del régimen electoral porque sería para ellos el principio del fin. Pues no. Ni siquiera sería el fin del principio. Es lamentable todo este burlesco paripé. Es lamentable que Demócratas para el Cambio respalde y legitime una reforma que está muy lejos de los postulados que la asociación ha defendido honestamente en los últimos años. Una situación que viene a demostrar que la reforma de las organizaciones políticas -sus estrategias, sus procesos de selección de personal, la condiciones de sus liderazgos- es mucho más urgente que la reforma electoral, en Canarias y, también, en España.

