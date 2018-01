Gladis tenía razón (y las murgas se lo demuestran)

Pues sí, la concejal tenía razón. Y se la han dado las murgas con su nivel bajo (muy lejos de las expectativas) en la primera fase. Estaba llena de razones Gladis de León cuando -en público y en privado- defendía con argumentos y coherencia la final a siete. Más que nada, por el bien del aficionado. No, no hay tanta brillantez en los grupos como para repartir ocho pasaportes para la cita del viernes. Y así lo corroboró la fase del lunes, más gris que otra cosa.

Si realmente el propósito último de las murgas es agradar al público y brindar un buen espectáculo, no parece de recibo que por decreto estiren la final hasta hacerla inaguantable. Los antecedentes demuestran que el asistente al Recinto disfruta con que le canten cinco o seis grupos; resiste con siete, pero ya con ocho aparecen los bostezos.

Convendríamos todos en aceptar que los grupos quisiesen ampliar el gran día de las murgas si luego demostrasen el nivel suficiente en unas fases que, otra vez este año, arrancaron (muy) por debajo de las expectativas. Así que esta noche muy probablemente el jurado lo tenga difícil no por exceso de aspirantes, sino por falta de murgas que merezcan pasar.

De lo ocurrido entre el lunes y ayer, otras dos certidumbres irrefutables. La primera, que es una vergüenza que aún se escuche en el Recinto: "viene una murga femenina, me voy a la cantina". Es pecado dejar de escucharlas con tan machista argumento, pero es que algunas como Triquikonas o Burlonas ya demuestran que están entre las mejores. El lunes, fueron las que más brillaron. Y una última reflexión. No estaría de más que en un concurso que produce tan notables audiencias se repartiesen las murgas en cuatro días, no en tres. Esto es, que comenzaran en domingo (como en 2014) y las fases fuesen más cortas. Para los que madrugan para trabajar sería una gran noticia.