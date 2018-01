Oriol Junqueras. Resurrección

Las creencias religiosas de Oriol Junqueras son cosa suya. Las políticas son cosa suya y cosa nuestra.

He buscado y encontrado un paralelismo entre Oriol Junqueras y un personaje fascinante de León Tolstói.

En su tercera novela, Resurrección, una novela menos conocida pero igual de grandiosa que Guerra y Paz o Ana Karenina, el conde Tolstói nos presenta al personaje Nejliudov. Impresionante. Fascinante personaje.

Conviene decir que Tolstói era en la Rusia zarista acaso la personalidad más influyente después del propio zar.

Este personaje de calado religioso, Nejliudov, aparte de ser el alter ego de Tolstói cuando se atribula sobre la propiedad de sus tierras y el crimen que concurre en la propiedad privada hacedora y culpable de millones de miserables, siendo un príncipe y a pesar de ello quiere redimir una culpa: mancilló a una señorita del servicio que a consecuencia de esa relación fallida vivió la prostitución para terminar condenada de forma injusta por asesinato.

El príncipe que formó parte del jurado que condenó a la desdichada sufrió un ataque tal de arrepentimiento que lo llevó a comprometerse con el futuro de la joven incluso pidiéndole matrimonio. Es la resurrección moral entendida como regeneración espiritual del ser humano.

Como consecuencia de visitar a la víctima en la cárcel practicó un descenso a los infiernos carcelarios, aventura iniciática para una transformación o resurrección de la conciencia. No se trata en la novela tanto de transformar la sociedad como de hacerlo con el ser humano.

La rabia de Tolstói llega al punto de que satiriza a la iglesia ortodoxa, lo que le valió ser excomulgado. Creo ahora tener localizado en sus exactas coordenadas al príncipe Nejliudov.

Viendo el horror de la cárceles zaristas Nejliudov hace uso de una máxima del americano Thoreau que contemplan- do la América esclavis- ta afirmó que el único sitio en América decente o conveniente para una persona honrada era la cárcel. El príncipe se lo aplica a su Rusia a la vis-ta de la servidumbre y las cárceles. Comprende que ante tan injusta desorganización so- cial era condición necesaria si bien no suficiente para tener decencia estar encerrado.

Y ya tenemos el paralelismo entre el personaje de Tolstói y Oriol Junqueras. Acaso puede pensar Junqueras que ante la situación injusta que vive en Cataluña donde un porcentaje de su población, menos de la mitad, quiere su república el sitio conveniente para un hombre decente es la cárcel.

Pero los senderos se bifurcan, porque en su redención-resurrección el príncipe se abraza a los evangelios como tabla de salvación espiri-tual. Y rehace los mandamientos a un número de cinco; el primero de ellos reza que antes de ofrecer el sacrificio a Dios, esto es, antes de rezar era preciso hacer efectiva la reconciliación.

Aquí Oriol queda empequeñecido por el gigante personaje de Tolstói, pues reza sin antes practicar la reconciliación. Al contrario, sobre el misal planea cómo enfrentar a dos partes de un mismo pueblo. Y sin arrepentimiento.

El numerador es Nejliudov; el denominador, el político de Esquerra, el cociente, una enorme cifra que resulta de la de la división. La grandeza y la pobreza.