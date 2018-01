La lucha de Helena Maleno

El mundo sería diferente sólo si se aportara del inmenso poder del cerebro una minúscula partícula individual con la aptitud puesta en socorrer a los indefensos, a los que se juegan la vida en actos de desesperación por mantenerla. La migración es más que una huida, es la necesidad de sobrevivir, es llegar, de día o de noche, a alcanzar la tierra firme para no hundirse en las aguas. Los migrantes salen de sus ciudades, de sus pueblos, con miras puestas en la consecución de lograr una vida de esperanza. Es verdad, con la comprensión sin más no se salvan vidas, quien lo sabe bien y además forma parte de su ADN es Helena Maleno, española, activista vocacional que está en el punto de mira de un juez de Marruecos por un supuesto delito de tráfico de personas. Esta mujer de aspecto apaciguador tiene los oídos puestos en el mar Mediterráneo. Muchos de los motores que surcan sus aguas trasportando a miles de personas runrunean constantemente en sus tímpanos. Otros sonidos encriptados le llegan a través de su teléfono, con un mensaje corto y claro, !socorro! Acto seguido le facilitan datos como, por ejemplo, "estamos a la deriva, en una barcaza que hace agua, el patrón ha huido en una lancha que milagrosamente ha aparecido en alta mar. La situación es de extrema gravedad". A partir de aquí, Helena comienza sin demorar un minuto la búsqueda de los infortunados, es ella la que facilita la información que tiene a Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que se ocupan del rescate. Por hacer este trabajo, por salvar vidas, le han sentado a declarar en un juzgado de Tánger (Marruecos). El juez le ha hecho llamar a declarar porque ha llegado a su poder un expediente de la Audiencia Nacional en el que se le acusaba de favorecer la inmigración irregular. Maleno ha respondido al juez que el expediente ha sido archivado. No obstante, este juez no ha cerrado el caso. Cabría ingenuamente preguntarse por qué se mece la cuna si no hay bebé.

Teofilo Pérez Campuzano

Puerto de la Cruz

