Lecciones de cine clásico y moderno

Afirmar que Steven Spielberg posee una portentosa habilidad para dedicarse al Séptimo Arte no explica de modo suficiente ni abarca con justicia sus extraordinarias capacidades como cineasta. A sus éxitos y reconocimientos les trasciende un elevado número de películas que, además de destilar una gran calidad y de ofrecer un certero entretenimiento, influyen decisivamente en la historia del cine. Su emocionante, vanguardista, emotiva y vibrante filmografía, unida a sus indiscutibles señas de identidad, llevan acompañándonos durante más de cuatro décadas, dejando a su paso una huella imborrable. Además, en esta última etapa Spielberg está logrando aglutinar con maestría un estilo de cine de antaño con unamordiente más actual. En Los archivosdel Pentágono continúa por la misma senda con más pasión y ritmo, si cabe, impartiendo otra lección portentosa en la que aúna la atracción de los títulos clásicos con la intensidad de los modernos. Tal es su destreza.

A principios de los años setenta, algunos periódicos como The New York Times o The Washington Post apostaron decididamente por la libertad de prensa, informando sobre ciertosdocumentos del Pentágono que demostraban el encubrimiento masivo de secretos por parte del Gobierno y las mentiras que habían sido transmitidas a la población referidas a la guerra de Vietnam. Tanto editores como directores tuvieron que enfrentarse a la Casa Blanca en el intento de restringir la Primera Enmienda y su derecho a informar. Dicha publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión e información y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo.

Tal vez mi condición de profesor de Derecho Constitucional y mi especial interés por los temas relacionados con los Derechos y las Libertades me hayan predispuesto a su favor pero, aun así, afirmo con rotundidad que se trata de una excelente película de obligada visión, que no solo aporta entretenimiento sino también emoción y formación. La agilidad en la narración, la cuidada ambientación, la portentosa interpretación y la magnífica pericia de Spielberg para contar historias por medio de imágenes convierten a Los archivos del Pentágono en una obra muy meritoria.

En una de sus frases más famosas Howard Hawks decía: "Tengo diez mandamientos y los nueve primeros dicenno aburras". Steven Spielberg sigue a rajatabla la regla anterior, pero con el añadido de ofrecer un pasatiempo pleno de contenido y trascendencia. Las controversias que refleja esta producción conservan plena vigencia en la actualidad, tanto por la actuación de una Administración Trump que trata de domesticar a su antojo a los medios de comunicación comopor la relevante influencia del trabajo periodístico profesional. El personaje de MacKenzieMcHale en la serie The Newsroom afirmaba certeramente que "no hay nada más importante en democracia que un electorado bien informado". En ese sentido, esta cinta es un monumento a quienes luchan por dicho objetivo.

A escasos días del anuncio de las nominaciones a los Oscar de Hollywood, Los archivos del Pentágono figura en todas las listas de posibles galardonados. Candidata a seis Globos de Oro y mencionada por el American Film Intitute y la National Board of Review entre lo mejor del año, no puedo por menos que compartir esa valoración y situarla en lo más alto del podio de 2017.

Sus protagonistas, MerylStreep y Tom Hanks, dos pesos pesados de la interpretación, llevan a cabo unas sobresalientes actuaciones. Su presencia en pantalla hipnotiza y, como sucede con el realizador de Ohio, se hallan en el Olimpo de las Artes merced a un sinfín de memorables papeles a sus espaldas. Disfrutar de su talento es más que un lujo. Junto a ellos forman parte del reparto, entre otros, Bruce Greenwood, Alison Brie yTracy Letts.

