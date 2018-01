Reforma lampedusiana

H abrá que repetirlo por irritante que sea para algunos: Coalición Canaria no gobierna esta Comunidad autonómica desde 1993 -cuando se creó, precisamente, para el asalto al poder y como artefacto político que maximizaba la rentabilidad electoral de cada socio del invento- gracias al sistema electoral vigente, aunque el sistema electoral le ayude. Si el régimen electoral canario dificulta algo extraordinariamente son las mayorías absolutas: no se han dado jamás. CC ha gobernado y sigue gobernando Canarias porque no ha existido acuerdo entre las otras dos fuerzas mayoritarias (PSC-PSOE y PP) para desplazarla del poder. La fortaleza coalicionera -cada vez más debilitada- se ha basado precisamente en su relevante implantación electoral en seis de las siete islas: la circunscripción insular premia una presencia aproximadamente homogénea en cada territorio. Obviamente no ha sido CC quien creó el modelo de la triple paridad, que es un compromiso entre voto territorial y voto ciudadano urdido entre camarillas políticas de UCD, sino más bien lo contrario: sus promotores adaptaron sus ambiciones a las condiciones de la normativa electoral. Fue una operación astuta entre fuerzas de centro derecha más o menos regionalistas y fuerzas de centro izquierda más o menos nacionalistas, que prometía, y cumplió, una larga etapa en el control de los presupuestos públicos. La otra condición que explica el cuarto de siglo coalicionero al frente del Ejecutivo regional es ajena al sistema electoral canario: el valor político, igualmente menguante, de su representación en las Cortes, y particularmente en el Congreso de los Diputados, para apuntalar mayorías del Partido Popular o del PSOE, lo que ha tenido como contraprestación el mantenimiento de statu quo en la Comunidad.

Responsabilizar al sistema electoral canario de la continuidad de CC en el Gobierno ha devenido, simplemente, una forma de eludir la responsabilidad política por parte de socialistas, conservadores y de la vieja o nueva izquierda que ha enmascarado su impotencia bajo esa afirmación delirante según la cual "los resultados electorales son irrelevantes porque siempre gobierna CC". Si Coalición siempre ha gobernado ha sido porque ha sabido ganarse -con la anuencia, o mejor, la colaboración activa de sus principales competidores electorales- la posición de centralidad del sistema político canario y por la debilidad, fragmentación o isloteñización de otras opciones partidistas.

La mezquindad del acuerdo entre Nueva Canarias, Podemos, PP y PSOE para la reforma electoral contribuye a explicar el éxito -por razones propia y ajenas- de CC. Después de meses de conversas, debates, chismes, envites y enredos han sido incapaces de diseñar una reforma electoral completa que incluya la vieja reivindicación de la lista regional como primer paso para la superación de la territorialización del voto. Se han contentado con un suave pasteleo que concedería un escaño más a Fuerteventura y establecería un colegio electoral de restos para designar otros nueve diputados bajo unos topes porcentuales reducidos. No es una propuesta para mejorar la representatividad parlamentaria, sino para satisfacer a los partidos involucrados en la misma. Soy de los que sostienen que la reforma electoral en Canarias es necesaria, pero no una prioridad agonística. Fortalecer los valores democráticos en este país -y su proyección en los espacios sociales, económicos y culturales- exige otras transformaciones y otros combates: superar el fracaso de nuestro sistema educativo, frenar las rampantes desigualdades entre las rentas patrimoniales y las del trabajo, revertir la degradación de las condiciones laborales de la mayoría, potenciar los servicios sanitarios y asistenciales. Un Estado de Bienestar fuerte, eficiente y razonable es un vector de democratización más decisivo y estructurante que cualquier cambio en la legislación electoral. Pero cuando al fin la oposición (mayoritaria) lanza las campanas y presentan el pequeño y esclerótico ratón de una reforma electoral de mínimos terminas explicándote muchas cosas. Entre ellas que tanto las izquierdas como las derechas canarias son básicamente lampedusianas, sin haber leído jamás a Lampedusa, por supuesto, y siempre acaban descubriendo que debe cambiarse todo para que todo siga igual.

www.alfonsogonzalezjerez.com