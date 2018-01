Rato pelea

Para retar, la primera regla de manual es saber muy bien con quién se va a enfrentar. Como primera medida no hay otra. "Si no se va al encuentro con altas probabilidades de ganar lo mejor es desistir", pues se evitará que el retado te haga escupir tu propia saliva. Así las cosas, se va uno a casa, una vez allí, a distraerse, por ejemplo: quitando con un plumero las telas de araña de la pared de un cuarto trastero, nadie te observa salvo el arácnido, que no rechista; además le has hecho desaparecer con tu intrépida acción. Es un remedio de terapia individual, para casos en los que no se ha estado ocurrente. La comparecencia una vez más del ex todopoderoso adalid de la economía mundial, y cómo no española, en el Congreso de los Diputados, Sr. Rodrigo Rato, para responder a los diputados, en relación a la pasada crisis financiera de nuestro aís, que parece ser que se recupera. Ha puesto de manifiesto que el compareciente sigue en plena forma. Lo ha demostrado con su carismática personalidad, respondiendo a sus señorías, aun formulario establecido, sin preguntas y sin respuestas, lo ha hecho sin arrugarse ni un milímetro, demostrando que se sigue moviendo en el Congreso, en el que estuvo algo más de 20 años y ocho de esos dirigiendo la economía de España, como si no se hubiera marchado. Rato sacó la daga soltando a diestro y siniestro cuchilladas que llegaban a: Banco de España, CNMV, Lus de Guindos... todos se equivocaron, a él no se le puede culpar de las chapuzas porque ya no estaba, se despachó de lo lindo. Se extrae de la comparecencia que algo más que espabilado es listo, muy listo. ¡Nada !, salió del Congreso con la misma postura, con la misma arrogancia con la que entró. Quizás no vuelva a pisar el Congreso, pues tiene pendiente varias causas judiciales. Una de ellas la del caso Bankia, que le puede llevar a la cárcel.

