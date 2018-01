Revisar leyes es de justicia

Cogió un taxi a las 6:00 de la mañana. Como ella estaba acostumbrada a madrugar, no le supuso ninguna alteración en su descanso. El Ave partía de la estación de Atocha con destino a Sevilla una hora después, tenía tiempo suficiente. La duración del viaje a la capital andaluza era de 2 horas 30 minutos, el tren salió con puntualidad británica a las 7:00. Iba a la ciudad como oyente a una conferencia sobre criminología. Le trajeron la prensa y se fue directamente a las páginas de opinión. Para ella era la esencia del periódico, el resto de las noticias las repasaba pero con menor interés. Al cabo de media hora decidió ir al vagón de cafetería a desayunar. A esa hora había mesas vacías, se sentó en una contigua a otra ocupada, prefería no estar en una aislada. Por la cercanía a la otra mesa oía la conversación, era entre un hombre y una mujer. El no era partidario de la pena de prisión permanente revisable, las sentencias deben cumplirse íntegramente, sin la revisión no hay posibilidad de reducción, de manera que los condenados cumplirán sus penas íntegras entre rejas. Ella opinaba lo contrario. Desde los grupos parlamentarios se debería discutir y en su caso llevar al Congreso una propuesta de reforma para revocar esa Ley, los reclusos tienen derecho a reinsertarse en la sociedad, se recoge en la Constitución. Se evidenciaba con claridad que acudían al mismo lugar. La sala estaba abarrotada, la oyente se pudo sentar, pero otros muchos no. Se anunció por megafonía los nombres de los conferenciantes y seguidamente aparecieron. Conocía a ese hombre y a esa mujer, eran los pasajeros del tren con los que coincidió en la cafetería. Hicieron una amplia disertación, centrándose en la criminalidad del país. Cada uno mantuvo las posiciones que había escuchado en el tren. Pero matizaron que existen casos extremos, como el ocurrido recientemente, en el caso de Diana Quer. Para el presunto asesino, El Chicle, la prisión ha de ser perpetua.

Teófilo Pérez Campuzano

Puerto de la Cruz