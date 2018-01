Otra ocurrencia fracasada

Después de dos años y medio de legislatura es imposible concluir algún resultado de ese impulso genialoide que consistió en incrustar la Viceconsejería de Cultura en el orbe político-administrativo del Turismo. Fue una decisión que obvió cualquier razón política o administrativa, una nueva expresión de esa metodología de la ocurrencia que ha caracterizado la política cultural de la Comunidad autonómica -y de numerosos cabildos y ayuntamientos- en el último cuarto de siglo. Fue, sobre todo, el resultado de una impresionante ausencia de diagnóstico: para convertir la producción cultural en un atractivo turístico, para fortalecer el valor de cambio de la producción cultural de un territorio, conviene que, previamente, se cuente con una industria cultural potente, articulada y autónoma. En cambio se decidió que la gestión del turismo y la cultura coincidieran en un mismo departamento -no les bastaba razonables programas transversales- precisamente después de una feroz política de recortes presupuestarios que supuso la desaparición de más de la mitad de las empresas de producción y gestión cultural en Canarias entre 2008 y 2014. Por supuesto, todo el esfuerzo anterior -los septenios, las pomposas estrategias culturales, los consejos y asambleas de notables, las encuestas entre "intelectuales y creadores": varios cientos de miles de euros tirados a la basura entre triunfales babas retóricas- han desaparecido del mapa para siempre jamás. Y peor aún que la falta de recursos o la inestabilidad financiera es, precisamente, la ausencia de una orientación política y programática clara. No basta con incorporar a un artista con cierta experiencia de gestión como Juan Gopar -que al final y tal vez felizmente también ha abandonado- para definir una estrategia realista que relacione provechosamente turismo y actividad cultural. Pero es que además no es prioritario. Termina siendo grotesco intentar vender turísticamente figuras y proyectos culturales que el mercado internacional del arte no conoce ni reconoce, con escasísimas excepciones. El turismo comercializador de la cultura -como apuntaba en un espléndido ensayo Fernando Estévez- se basa en la promesa de restitución de lo auténtico. En la apropiación simbólica de un sentido, un pasado, una experiencia ajena pero reconocible. Canarias no dispone de materiales ni fuerza proyectiva para coagular su producción cultural -la pasada o la actual- en un surtido souvenir.

Lo prioritario es el respeto a la iniciativa empresarial y su respaldo en materia de bonificaciones fiscales y trámites aduaneros, la construcción de producciones e iniciativas gestionadas por consorcios de capital mixto público y privado, la coordinación eficiente y eficaz entre las administraciones locales y la imposición y reconocimiento de criterios de profesionalidad en la gestión. Lo prioritario es no tolerar ni apoyar totufadas espeluznantes como ese empeño delirante en abrir museos de Pepe Dámaso en todas y cada una de las islas y, en cambio, racanearle céntimos a un festival cinematográfico ejemplar como MiradasDoc en Guía de Isora o dejar morir -después de un secuestro infame y jamás justificado- el Salón Internacional del Libro Africano de Canarias. Lo prioritario es lo que se hace con el Festival de Música de Canarias sin nuevos fichajes estelares que dependen de las camarillas clientelares de algún político sordomudo, desertizando el espacio que se extiende entre el sinfonismo anual y el folklorismo omnipresente. Pero, sobre todo, lo prioritario es que los niños y adolescentes canarios conozcan su historia y su geografía, sus artistas y sus escritores y la relación de su identidad cultural (su olvidado mestizaje) con el resto del mundo. Antes de reinventarla como producto turístico convendría asumirla, con todas sus contradicciones, como nuestro propio rostro.

