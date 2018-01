De nuevo a la nube

La mesa dnde tengo el ordenador tiene cuatro patas. La silla doonde me siento tiene cuatro patas. La pequeña librería tiene cuatro patas. El sofá tiene cuatro patas. La descalzadora tiene cuatro patas. La cama dnde duermo tiene cuatro patas. Estoy rodeado por cuatro patas. Vivo entre cuatro patas, no es una obsesión, pero pudiera ser una premonición de algo que me ocurrirá, un día cuatro y metiendo la pata. Lo que deduzco a mi entender, y sin adentrarme en la técnica de psicoanálisis, que se me advierte abstraerme del cuatro y de las patas. Pero no es fácil, ¿por qué me persiguen los muebles de cuatro patas? Me puedo cambiar de casa y estaría en las mismas, a no ser que la nueva tenga cero patas, así pues tendría el ordenador en el suelo, me sentaría en el suelo, los libros a ras del suelo, el sofá por los suelos y la descalzadora y la cama lo mismo. Por fin he alejado de mi vida la obsesión que padecía por los dichosos cuatros y las dichosas patas. El sueño me trasladó a una nube que tocaba con las manos, que manejaba a mi antojo, se rompió el encanto y desperté. Vuelvo a ser el de siempre con mis manías y mis fobias, cada uno tenemos las nuestras, pero admitirlo cuesta. Si no, miremos al hombre más hombre de todos los hombres. Ha puesto, dice él, al mundo en la órbita de la que se había salido, las esferas de otros planetas son cuentos espaciales que rondan en las malas mentes. La sana es la mía dice de él mismo, que ha llegado a ser presidente por tener una mente genial. Tengo ganas de dormir y recuperar mi nube porque en ella me siento más seguro.

