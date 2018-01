Cabalgata de Reyes de La Laguna

Soy lagunero, tengo 28 años y como cada 5 de enero asisto con amigos y familiares a la cabalgata de Reyes de mi ciudad, un espectáculo lleno de entretenimiento e ilusión para todos, especialmente para los más pequeños. Pero este año el desfile de los Magos de Oriente a su paso por la ciudad de Aguere ha sido lamentable por la falta de importantes elementos como personajes de animación, componentes de bandas musicales, grupos de personas cantando villancicos, etc.

También se echó de menos las añoradas carrozas y los camellos, ausentes quizás por motivos de seguridad a causa de sucesos puntuales acaecidos en otros lugares, o porque en una anterior ocasión un camello se paró y no quiso seguir. Los hechos o infortunios del pasado no tienen por qué volver a repetirse, máxime cuando existe una buena seguridad para que todo transcurra con absoluta normalidad. Por tanto, no dejemos que la inseguridad y el miedo afloren en la organización de un evento tan importante como éste en cuanto a incorporar nuevamente vehículos y a estos animales. Muchos niños aguardaban con ansias la llegada de los Reyes pero también esperaban con ilusión ver a sus queridos camellos. ¡Tenemos que respetar y preservar la tradición!

Los que han planificado este evento deben asumir su error porque los laguneros ni las personas llegadas de otras partes merecíamos este triste y pobre espectáculo. Y es que al término de la misma, al menos desde donde me encontraba situado, fueron muchos los que mostraron su decepción. A los responsables decirles, ¡tomen nota para la próxima edición!

