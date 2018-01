Aprender para vivir

Se ha ido para siempre el año 2017, y por muchos cálculos de logaritmos que se hagan no lograrán desenterrarlo. Los que inauguramos el año 2018 que somos 7,442 miles de millones de habitantes, que ya es decir, por mucho que recurramos a los matemáticos para que calculen cuántos habitantes seremos, digamos dentro de quinientos años, y si seguiremos teniendo una nueva piel que no sea ni blanca ni negra. Los miles de millones actuales no sabremos el resultado, si es que lo hay, y no es, porque vayamos a desaparecer todos en este año, sino porque las predicciones se perderán en el tiempo. Para conocer lo que nos encontraremos en el recién estrenado año no hace falta cálculo alguno. Tenemos algunas pistas, acudiendo al mundo mundial. Tenemos la amenaza continua del terrorismo, tenemos otra amenaza, la que dispara cohetes a los que se les puede dotar de cargas atómicas, tenemos el comercio de personas en su versión, con perdón de venta (esclavitud), tenemos un grado de pobreza imparable con cerca del 10% de la población mundial y seguimos teniendo el patio del mundo que sigue i n crescendo en desigualdades entre unos y otros. Feliz año nuevo para todos, reza en cada uno de los miles de millones de personas en su interior, pero en el fondo, de poder abrir la capa de nuestro cerebro, se leería que el deseo es una premonición infuturista, sin identidad. Mahatma Gandhi dejó escrito: "Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre". Si se ha aprendido del pasado, no hay que caer en errores para el futuro, rectifiquemos antes de que sea tarde, para seguir viviendo.