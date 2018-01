Ahora resulta que soy animalista y madre de todos los inmaculados de la tierra. Gracias a los artículos de especialistas en tales materias reúno las características necesarias para pertenecer a esa categoría. Después de medio siglo defendiendo a hormigas y ratones, vomitando ante una carnicería y saliéndome de una plaza de toros en plena faena, me encuentro metida en ese revoltijo de manifestantes que van contra todo lo que signifique hacer daño a un animal. ¿Qué animales en definitiva? Porque muchos de esos que se manifiestan ante la matanza de ciervos, lobos y golondrinas en extinción, no veo yo que muevan un dedo ante la masacre de niños en Ruanda, ante las torturas de seres humanos en cárceles de todo el mundo o ante la venta de armas a países dispuestos al exterminio de todo ser viviente que no sea o no piense como ellos.

Estos humanos que proclaman la salvación universal de todo lo que corre, vuela, nada y repta, creo que deben pensarse el tema antes de pronunciarse. Un disparate moral que me confunde totalmente porque una no sabía que era detractora de cazadores de elefantes, arponeros de ballenas y matadores de distintas aves y roedores. Una, en su ignorancia, pensaba que era una persona normal, con un sentimiento de amor universal extensivo a plantas y animales. Y solo eso. Sin más calificativos. Como tantísimos seres humanos que no pertenecen a ninguna sociedad defensora de algo pero se dejan la piel y el alma defendiendo a los más débiles. La carne, el pescado, los huevos y el paté están fuera de mi mesa desde 1967 que vi un documental sobre los mataderos franceses, otro sobre la alimentación de las ocas para aumentar su hígado, y otro sobre esas granjas de gallinas ponedoras que le abren a una los ojos sobre el papel de la producción capitalista capaz de alienarnos hasta tales extremos que no vemos la mirada triste de cerdos, gallinas, conejos, vacas y demás carnes que llenan nuestros enormes supermercados.

¿Y qué decir de las lechugas o los campos de maíz pisoteados, arrancados de raíz, sumergidos en líquidos ardientes y comidos con aliños de otros condimentos en vías de extinción como el ajo y el perejil? ¿Y el llanto de los geranios? ¿Y la tristeza de las enredaderas? ¿Y la pesadumbre de los olivos? Todo este misterio de quién come a quién y quién tiene más derecho a comer que a ser comido; toda esta algarabía sobre quién es más humano, más leal a la armonía del planeta, más acorde con el principio universal de la concordia, está terminando por hacerme sentir una rabia inmensa contra quienes tanto predican y tan poco hacen por los de su misma especie.

Elsa López. Poeta y escritora