Tiempo de descuento

N i presupuestos generales del Estado, ni aumento de ingresos de comunidades autonómicas, ni mucho menos reforma del sistema mismo de financiación de las comunidades. Nada. Pablo Rodríguez, vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, se ha desgañitado un fisco en las últimas horas advirtiendo que Canarias no va a tolerar que se retroceda en los descuentos en los traslados de los residentes. Es curioso, porque hasta hace poco lo toleraba -entre gruñidos y quejas- perfectamente. Por otro lado, ¿qué significa que el Gobierno no vaya a tolerar esto o aquello? En una situación política tal volátil como la actual los escasos instrumentos que los gabinetes autonómicos pueden poner en marcha son todavía más limitados. Entramos en una situación extraordinaria en la que se gobierna desde una incertidumbre crepitante que se antoja irresoluble a corto y medio plazo. Quizás finalmente el PNV apoye el proyecto presupuestario de Rajoy y Montoro, en cuyo caso los votos de Ana Oramas y Pedro Quevedo poco importan. Ahora que se achican los espacios de acción política y se prioriza estratégicamente el enrocamiento en posisiciones y discursos -y no únicamente en Cataluña- comienza a evidenciarse la miserable pérdida de tiempo que han supuesto el marianismo (teoría y práctica) al frente del Gobierno español.

La crisis financiera y económica que se cangrenó 2008 patentizó los límites, insuficiencias, inercias e ineficacias que deberían enfrentarse con lo que se llamó fugazmente "reformas estructurales". No se ha hecho absolutamente nada, salvo abrir nuevos procesos de privatización y externalización de los servicios público y (sobre todo) abaratar el despido y desproteger a los trabajadores, lo que ha conducido a sueldos bajos, precariedad y debilidad en el consumo. Es la única aportación de Rajoy en sus años de presidente. Como comentaba un amigo hace poco, los gobiernos europeos -incluido, por supuesto, el del PP- no pueden patrimonializar el crecimiento del empleo, pero sí tienen una responsabilidad relevante en la calidad del mismo. También se ha cometido la inefable imbecilidad de recortar los fondos públicos en investigación, desarrollo e innovación, cuando en Francia, en Alemania e incluso en Italia se ha hecho exactamente lo opuesto. Ninguna reforma en las administraciones públicas, en el sistema judicial, en la sanidad publica, en los contenidos y estrategias de la educación pública. Nada de nada. Cuando se produzca la próxima crisis ocurrirá exactamente lo mismo: una destrucción acelerada del empleo, la destrucción de cientos de pequeñas y medianas empresas, el abarataramiento de los servicios públicos en la dirección de transformar un Estado de Bienestar ineficiente en un Estado asistencial reducido a los huesos.

Este es un tiempo de descuento donde se ha abandonado la acción política como colofón de unas derechas pancistas y unas izquierdas que ni siquiera han sabido establecer estrategias convergentes para acorralar a un Gobierno minoritario en el Congreso de los Diputados. Rajoy confía precisamente en eso. En la fuerza de la inercia y la épica negativa del barullo y el escándalo. Esta vez no le servirá de nada. Pero eso no significa que vaya a gobernar la izquierda socialdemócrata o las coletas posleninistas. Aquí hay inercia letal para rato.

www.alfonsogonzalezjerez.com