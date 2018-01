Los sepultureros del periodismo

P or supuesto, el periodismo ha quedado enterrado en el mismo pozo cenagoso donde un asesino arrojó el cadáver de Quer. No sé si recuerdan que con las niñas asesinadas en Alcásser hace 25 años un montón de visionarios descubrieron que también habían enterrado el periodismo entonces entre los pequeños esqueletos. Al periodismo siempre lo están enterrando y desenterrando. Un cadáver con salud lo suficientemente robusta como para transitar incansablemente entre la ida y la vuelta. Los que usan una y otra vez esta metáfora carroñera -porque los que denuncian la muerte del periodismo suelen hacerse una carrera como médicos forenses o gusanos contestatarios- no quieren ver y registrar la obviedad. Y la obviedad es que el periodismo ha sido siempre una flor de estercolero.

Expondré una consideración previa y singularmente odiosa para mi gremio: la noticia no es la verdad. Una noticia es verdad, o debería serlo, pero no es la verdad. La noticia se reduce a una modesta aproximación a la realidad: incompleta, insuficiente y, por lo general, bastante insatisfactoria. El que fuera redactor jefe de The Washington Post, Ben Bradlee, comentó una vez que "ningún texto periodístico contiene la verdad". La mística del oficio nos lleva a los periodistas a rechazar esta humilde constatación como una afrenta. Y puestos a metabolizarla siempre hacemos trampas: tendemos a simular -retórica, espacial, topográficamente- que la noticia no es, pobre aunque honrada, una orientación aproximada sobre lo que está ocurriendo, sino la misma evidencia de la vida palpitante. Estas evidencias, entre epistemológicas y técnicas, deberían ponernos sobre aviso sobre las obsesiones de pureza doctrinal y ética de los que matan al periodismo regularmente y acusan al demonio de su predilección del nefando crimen.

Una de las luciérnagas que nos iluminan en estos días aciagos un tipo que firma como Gerardo, comienza su elegía -ya saben, en el pozo, junto a la víctima, está el periodismo sacrificado- citando a Gabriel García Márquez o a Ryszard Kapucnhisky. Ah, cuando el periodismo, por supuesto, era de verdad. Es grotesco. El periodismo nunca ha ofrecido la verdad revelada porque nunca ha revelado la verdad. El periodismo no es una religión, sino un oficio. Ha ofrecido datos, análisis e interpretaciones para abocetar la verdad. Para elevar demandas de transformación de la realidad -algo que también excede al periodismo- debe admitirse que la realidad, para ser transformada, debería ser tomada en serio. No se ha leído bien -o no se ha leído en absoluto- a García Márquez si no te has enterado que El Universal y El Heraldo no eran periódicos inocentes y que sus propietarios, vinculados al sector liberal de la oligarquía colombiana, tenían intereses políticos y empresariales muy concretos. No se ha leído bien -o no se ha leído en absoluto- a Kapuscinski si no recuerdas que trabajó para un régimen dictatorial en la única agencia informativa de Polonia, espió en su juventud a compañeros y no se deshizo con demasiada contundencia de ciertos prejuicios culturales e ideológicos en sus maravillosos, irresistibles y a veces deslumbrantes reportajes. El periodismo se faja con la mugre, con la miseria humana, con la egolatría y la obsesión por el poder, con la inmoralidad y el compromiso deontológico porque el periodismo, y eso no lo entiendo los gerardos elegiacos y perniquebrados, está hundido hasta el cuello en el cenagoso esplendor de la vida y no se muere gracias a las contradicciones de sus gozos y de sus sombras.

