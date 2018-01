Para tomárselo en serio'

Walt Disney, creador del cine animado, no deja de trabajar después de haber muerto hace más de cincuenta años. Los estudios que llevan su nombre han lanzado una nueva versión de Disneylandia: la Tabarniaylandia. Consiste la idea, ni más ni menos, con todos mis respetos, en crear animadamente una nueva región, separándola de otra que está animada a su vez, a separarse del Estado al que pertenece. A mí, arremeter contra molinos de viento creyendo que son gigantes me parece que es ilusionismo, propio de un genio genial que se atrevió a desafiar a las utopías en su momento. No hay que perderse lo sesudo del propósito. En lo primero que han puesto la atención los hidalgos es en delimitar el territorio. Lo han medido y ya cuenta con una superficie de 5.422 km cuadrados, han contado a los habitantes de la nueva comunidad más de 6 millones, han calculado el PIB per cápita y han diseñado su bandera. Se puede pedir más a tan noble cruzada... Habrá que hacerles llegar a los caballeros de la mesa redonda, que de momento no tiene a ningún cruzado/a, sentado/a, a la mesa que está vacía, que cuando se llene, hay que recordarles que Cataluña no es independiente. Al margen de otras ocurrencias que hacen saltar la cordura por los aires conviene, en momentos como este, mirar a la reciente historia de España, con el pretendido aniquilamiento de nuestra democracia de 1978. España no es Irlanda del Norte, ni la antigua URSS, ni los Balcanes, por lo que sería absurdo cualquier comparación posible. Es cierto, se asume lo complejo que es para un Estado democrático, tender un puente que separe sus fronteras. Para que se llegue a tal división no basta con que lo quiera una minoría importante de ciudadanos. Aquí contamos todos, los de la izquierda, los de las derechas, los del centro, los extremistas , los independentistas, los liberales, los tecnócratas... ¡ Todos! No es para tomárselo a broma, pero sí muy en serio.

Teófilo Pérez Campuzano. Puerto de la Cruz