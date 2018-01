Y un día, sentadas en el banco de madera que mira el horizonte, los árboles y el mar, nos abrazaremos el vientre, ya reseco y vacío, y nos preguntaremos qué fue lo que hicimos mal, lo que no hicimos o dejamos de hacer por andar ocupadas en trabajos ajenos, en ajenas haciendas y en ajenos menesteres lejos de la casa y los hijos. Y las mujeres, ya ancianas, se preguntarán por qué, en qué se equivocaron, qué hicieron mal, por qué siempre esa culpa, esa duda, ese miedo. En qué momento de sus vidas cometieron el error de dejarlos en manos distintas para realizarse como mujer trabajadora, para ser lo que soñaban ser, lo que ambicionaban ser. Cuándo abandonaron los brazos del hijo para sentarse en una oficina, en un despacho, en un hospital, en un aula, en un almacén de costura o empaquetado de frutas y perfumes. Cuándo ocurrió que ni les dio tiempo a tener constancia de ello.

Y entonces, nos hacemos la pregunta tantas veces repetida ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice yo que hizo de ellos esto en lo que se han convertido? ¿Lo di todo y esa es mi culpa o no le di nada de lo que necesitaba recibir y esa es de nuevo mi culpa? Le di demasiado amor y demasiadas atenciones o fue poco el amor y escaso el miramiento; demasiados juguetes, películas, libros, discursos y recomendaciones o fueron demasiados los silencios, los castigos y reprimendas? ¿Dónde comenzó el temor a ser excesivamente blanda o dura? ¿Por qué esta idea constante del fracaso y la culpa?

Y de nuevo, abrazadas a la soledad y al vacío, se descubrirán a sí mismas expiando algo que no saben bien de dónde procede. ¿Por qué murieron sus hijos en un accidente, de una larga enfermedad, de una sobredosis, por un virus, una inundación, un incendio? ¿Por qué no vigilaron su ropa, sus amistades, sus borracheras, el aire que respiraban? ¿Por qué no llegaron a tiempo, por qué se fueron, por qué no se quedaron a su lado y no les enseñaron a volar, a soportar el dolor y las decepciones? ¿Por qué no fueron severas, amables, cariñosas, ásperas, condescendientes, enérgicas, avaras y generosas? ¿Por qué tienen que expiar de esa manera lo que hicieron y lo que no hicieron? Horas y horas en ese mismo banco en silencio. Los demás pasan y miran a la madre que sonríe. La madre tiene al hijo eternamente frío y muerto sobre sus rodillas de mármol. La madre tiene al hijo del hijo sentado sobre su vientre y sonríe. Nadie sabe del dolor y la inquietud de esa madre que lleva siglos pensando qué fue lo que hizo mal un día.