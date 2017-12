La necesidad aprieta y ahoga

Se dice que hay bolsillos que no tienen fondo y ese dicho se utiliza sin saber muy bien su significado. Al menos a mi me lo parece. Encontré a una persona de las cientos que hay a la puerta de una tienda de alimentación, pasando frió. Es invierno, y con un vaso de papel en la mano pidiendo limosna, eché una moneda y me atreví a preguntarle si su bolsillo tenía fondo. Su respuesta fue que ella el único bolsillo que siempre ha tenido es en el que he dejado la moneda, y que jamás las monedas han llegado al borde. Se sobreentiende, sin más martingalas, como diría un famoso escritor, que no sabe qué diablos quiere decir martingalas, que esa mendiga siempre las ha pasado y las pasa canutas. Para ella el fondo es el de un barranco. Eché otra moneda antes de marcharme y me dice que el vaso aguanta cualquier envite y si es de un euro , hasta pegará un salto, ella y el vaso. En el extremo y a mucha distancia se encuentra quien no conoce ninguna estrechez en su vida. A la pregunta que se le hace, si su bolsillo no tiene fondo, responde con mucha arrogancia: ¿usted cree que tengo aspecto de estar necesitada? Ojee mi bolso, mis zapatos, el sombrero de ala, aspire mi perfume, la cartera no la enseñaré, y respóndame si tengo aspecto de tener fondo.

Claro, ustedes dirán, son extremos, los intermedios somos la mayoría. Y no les falta razón. Se es quejoso, la palabra la conoce el escritor, pero él no se queja. Quien si lo hace pero a su manera es la actora del artículo, porque primero hay que padecer y después sufrir, con esa crudeza ya se tienen los ingredientes para quejarse. En estos días de intenso frío, las comunidades autónomas del país se encuentran sin capacidad para albergar a tantos necesitados en las instalaciones, que son las mismas, no así los demandantes, que han aumentado. Como no hay espacio para todos, no les queda otra que dejarlos en la intemperie. Los que no tenemos la necesidad de la mendiga y de acudir a los albergues no nos quejamos, aunque nuestros bolsillos si tienen fondo.