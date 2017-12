Deschanificación

Recuerdo vagamente un retrato preelectoral en el que Augusto Hidalgo sonreía con la espontaneidad propia de un desfile de oficiales prusianos mientras comenzaba a quitarse la corbata. Se me ocurrió que el esfuerzo del creativo publicitario -tal vez Hidalgo mismo en un rapto de inspiración con gomina- no valía la pena. Hidalgo no era un candidato demasiado creíble, pero no era un mal candidato para el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2015. Su inverosimilitud era lo más cercano a la promesa de unos resultados electorales dignos, a tenor de las circunstancias. Es decir, un político relativamente poco conocido, que ni se había quemado en la exposición pública ni podía exigir demasiado ni estaba identificado excesivamente con nadie en el PSC-PSOE, salvo con Saavedra y, en parte, con Carolina Darias. En todo caso era un candidato sin una extensa red de amistades y conchabeos dentro de la organización, lo que lo hacía todavía más interesante para Chano Franquis y otros amigos del Jurásico que controlaban la capitidisminuida agrupación socialista de la capital grancanaria.

La otra virtud -más o menos involuntaria- de Hidalgo era de naturaleza básicamente decorativa: su extracción política. Venía del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y no del PCE de los años setenta u ochenta, sino de un comunismo residual y fragmentario mucho más reciente. Allí donde lo ven, con su inclinación por los trajes ajustados y los zapatos elegantes, Hidalgo se definía como comunista todavía en 1995. Y estaba claro que la única posibilidad de acceder a la Alcaldía pasaba por un pacto de izquierdas que pudiera desplazar del poder al PP. Un socialista dicharacheramente progresista pero con el escaparatismo de un hombre de orden encajaba bien en la operación.

El PP ganó las elecciones locales, pero la suma entre PSOE, Podemos y sus aliados y Nueva Canarias consiguió una ajustada mayoría absoluta e Hidalgo fue elegido alcalde. El pacto ha funcionado sin grandes sacudidas ni sorpresas desagradables, pero no ha roto la inercia estratégica que vive Las Palmas desde el desafortunado mandato de Jerónimo Saavedra. Lo que ha cambiado -obviamente- es el propio Hidalgo. Su decisión a presentarse a la secretaría general de la agrupación local era perfectamente predecible, por mucho que Angel Víctor Torres y Franquis afecten una gran sorpresa. Solo como máximo responsable de la organización socialista de Las Palmas Hidalgo tiene amplias garantías para repetir como candidato. Y sabe que como programa le basta consigo mismo: si él gana no seguirá dirigiendo el partido Franquis, uno de los zombis políticos más astutos y coriáceos de la política regional. Muchos aseguran que Franquis no tiene cerebro propio, pero su facilidad para sorber los ajenos durante treinta años cuestiona esa afirmación. Se trata de que no siga mandando Franquis -o aquel en el que delegue, se llame Pérez o González - en la agrupación local. Acabar con la ya insoportable arqueología chanista. Y en ese objetivo le acompañarán jóvenes treintañeros, cuarentones juveniles y cincuentones jóvenes promesas: la deschanificación del PSC. Torres tiene un problema. Ha olvidado que la única fórmula disponible para un aparatista que anhele consolidarse en un liderazgo consiste en aniquilar a los aparatistas que le rodean. Patricia Hernández aprueba con entusiasmo la candidatura de Augusto Hidalgo, porque supone una molestia grave para el secretario general en su isla natal y quizás, a medio plazo, un contrapeso interno y externo a su liderazgo.

En una de sus biografías pre o poselectorales contó Hidalgo, en tono de gesta homérica, como protagonizó una justa protesta en su instituto de bachillerato, a resultas de la cual fue expulsado de las aulas durante varios días. Siempre creí que era un texto apócrifo, pero puede que finalmente sea cierto, y que no esté dispuesto a que lo echen de nuevo de clase.

www.alfonsogonzalezjerez.com