El doble en casa

E l tema del doble está presente en la literatura universal -y en el teatro- con infinitos matices y simetrías, de Plauto a Italo Calvino, pero tal vez el todavía alcalde de Firgas, Manuel Baéz, premio por el que pujó Coalición Canaria en una tómbola un tanto espeluznante, ha conseguido una versión doméstica inédita: el doble en tu propia familia o lo que puede ocurrir cuando te presentas suplantando la personalidad de tu hijo en unas oposiciones públicas. Todo es delirante porque, además, todo es tan esperpéntico como impreciso. Se dice que este caballero se presentó acompañando a su tierno vástago al lugar del primer examen y que sorprendentemente burló todos los controles -falsificando necesariamente un documento nacional de identidad para que coincidiese con el de su hijo- y consiguió redactar el examen. A partir de aquí es difícil entender esta farsa. Se insiste en que simplemente por presentarse a la primera prueba de esta oposición -en la que se disputan 61 plazas para el glamoroso cuerpo superior de administradores de la Comunidad autonómica- los participantes se integrarán en una bolsa de empleo a la que administración regional accederá para cubrir bajas o necesidades eventuales. Sin la intervención paternal, por tanto, el descendiente podría haberse garantizado esta ventaja solo con presentarse y firmar el examen.

El alcalde de Firgas no cuenta con una licenciatura universitaria. No es jurista ni abogado, sino empleado de banca recientemente jubilado. Su hijo, en cambio, es licenciado en Derecho. Debe admitirse por tanto que un individuo sin formación jurídica ni hábitos de estudio se ha metido entre pecho y espalda docenas de abstrusos temas de derecho constitucional, organización del Estado, derecho comunitario europeo y organización político-administrativa de Canarias en los ratos libres que le dejaba la gestión municipal. Y conviene no olvidar que esta solo era la primera prueba: el proceso de la oposición establecía tres, además de la parte del concurso. En el segundo, el opositor deberá exponer verbalmente varios temas escogidos al azar por el tribunal. He sufrido la desagradable experiencia de oír hablar a Baéz en un par de ocasiones. Tiene la facundia de un botijo y la elegancia de su dicción no se me antoja extremadamente ciceroniana. Si se embarcó en esta estrambótica estafa su propósito solo se puede comparar al objetivo de llegar al Polo Norte a nado, en pelota picada y sin estornudar una sola vez. Puedes conseguirlo, pero parece complicado.

Baéz llevaba varias semanas desaparecido. Simplemente se había esfumado. Recogió su despacho y se ausentó sin explicaciones concretas y argumentando -otro rasgo de genio imponderable- una crisis conyugal. Coalición Canaria -en Firgas y en Gran Canaria- debe tomar una decisión expeditiva. Ni siquiera resulta imprescindible verificar lo ocurrido (o no) en la oposición. Con los desplantes, silencios y ausencias acumulados en los últimos meses es más que suficiente para llamar a Baéz y comunicarle que a partir de ahora tiene todo el tiempo del mundo para opositar a abogado del Estado, construir acorazados con palillos de dientes o fichar por otro partido.

www.alfonsogonzalezjerez.com