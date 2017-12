L a comprensible alegría de Melisa Rodríguez, máxima referencia de Ciudadanos en Canarias y diputada en el Congreso, por el amplio triunfo electoral de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas de la pasada semana no explica, sin embargo, su regodeo en determinados errores e inexactitudes. Según Rodríguez, la victoria de Ciudadanos en Cataluña "es un hito" porque por primera vez "ha ganado un partido que no es nacionalista". Es preocupante que este despiste se convierta en lugar común porque, además, contiene cierta dosis de malevolencia política muy poco respetuosa con los hechos. En el año 2003 ganó las elecciones en Cataluña el PSC liderado por Pascual Maragall, aunque CiU obtuvo más escaños. Maragall se convirtió en presidente de la Generalitat con los votos de ERC y de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes y gobernó hasta 2006. Y mal que le pese a las convenciones anaranjadas, el PSC no era -hace doce años- un partido nacionalista. Era -y todavía más o menos lo es- un partido catalanista que aspiraba a la máxima cuota de autogobierno para Cataluña en el seno de una estructura política cuasifederalizada. Ciertamente el Partido de los Socialistas de Cataluña -una organización política y jurídicamente diferenciada del PSOE y fundada en los años setenta- ha terminado arrastrado hacia el nacionalismo al convertirse ERC en un auténtico competidor electoral sin cuyo concurso era imposible cualquier alternativa a pujanza de CiU. Para demostrar a los nacionalistas de izquierdas y de derechas que su catalanismo socialdemócrata significaba más y mejor autogobierno -para desarmarlos argumentalmente- Maragall se sacó de la manga una reforma estatutaria que nadie reclamaba con demasiada insistencia en Cataluña, y de esa malhadada reforma -que en realidad significó un nuevo Estatut- arranca parcialmente la deriva soberanista que ha cristalizado en las peligrosas marrullerías del procés y que ha terminado por reducir al PSC a las bromas, coreografías y ocurrencias transversales de Miquel Iceta.

Tampoco puede defenderse eso de que "Ciudadanos hizo su papel y los que fallaron fueron el PSC y el PP", tal y como repite la diputada Rodríguez. Básicamente porque, salvo un porcentaje casi marginal de ex abstencionistas, Ciudadanos devoró el 65% del voto del PP y aproximadamente el 30% del voto del PSC en el llamado (ya por pura melancolía) cinturón rojo de Barcelona. La victoria de Arrimadas se basa, fundamentalmente, en una perfectamente legítima vampirización de socialistas y conservadores, a los que parte sustancial de sus antiguos votantes no reconoció como opciones válidas para derrotar a las fuerzas independentistas. Ciudadanos está reconstruyendo velozmente sus expectativas y sus frustraciones. Es lo que suele ocurrir en estas circunstancias, pero se me antoja una lástima, porque en estas circunstancias, precisamente, crece y gana quien se expresa con sinceridad política. Es lo que hizo Arrimadas -"hay que desarticular el independentismo con un programa autonomista abierto a la mayoría social"- y por eso ganó las elecciones.

Melisa Rodríguez -como la mayoría de los dirigentes de Ciudadanos- no resiste la tentación de susurrar extrapolaciones de los resultados de sus compañeros catalanes a las generales o autonómicas. Quizás no se equivoquen del todo. A CC la fortaleza de Ciudadanos, su poder de atracción para el electorado urbano y mesocrátrico con una retórica basado en la regeneración política y en un antinacionalismo indisimulable, debería preocuparle bastante. Es otro competidor más en el espacio del centro derecha y menos proclive que el PP a pactar con el coalicionerismo y sus camaleónicos desplazamientos entre el regionalismo y el nacionalismo y viceversa. El PP y Ciudadanos en el centroderecha y los centros urbanos, el PSOE, Podemos y sus aliados en el centroizquierda y en las periferias urbanas. Si CC tiene una pócima secreta que no se base en las cenizas del puro de José Miguel Barragán debería prepararla rápidamente, agitarla y servirla en vaso de tubo a temperatura ambiente.

