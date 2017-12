Simplemente gracias

A lo largo de este año he recibido numerosas muestras de gratitud de personas que bien han sido mis pacientes o personas que me siguen a través de las redes sociales. Hoy soy yo la que me dirijo a cada uno de ellos y pongo en práctica algo de lo que suelo predicar. La gratitud.

Está comprobado que las personas más agradecidas son más felices, por lo que en consulta procuro que mis pacientes entrenen este valor y fortaleza. Cambiar el prisma, dejar de poner toda nuestra atención en la parte que no funciona de nuestra vida y hacer un repaso de lo bueno que tenemos a nuestro alrededor, es gratuito, beneficioso y saludable. Muchas veces no se trata de hacer un repaso, sino de saber identificar esas pequeñas cosas o gestos que normalizamos de tal manera, que solo empezamos a valorarlas cuando desaparecen.

Sé que gran parte de mis pacientes y, como no, los que me siguen a través de las redes sociales, van a leer este artículo como, muchos de ellos, lo llevan haciendo durante años cada Jueves en este periódico. Me encanta y me apasiona ver como a través de los artículos y post, son tantas las personas que se sienten identificadas con lo que escribo y que, pudiendo simplemente tomar nota de lo que les ayuda y dejarlo ahí, deciden dedicar y agotar unos minutos de su preciado tiempo en escribirme, simple y llanamente, para darme las gracias y animarme a que siga así. O cuando antiguos pacientes me escriben para compartir buenas noticias conmigo. Que bien sienta cuando a alguien le sucede algo que le hace feliz y en ese momento se acuerda de ti. O todas esas personas, de diferentes partes del mundo, con las que interactúo cada día a través de las redes sociales creando, como yo digo, una familia virtual. Personas que no fallan en darme los buenos días cada mañana, que me dan ideas sobre temas para escribir, que interactúan con mis post y con los que comparto muchas anécdotas de mí día a día. ¿La última? Mi cumpleaños, donde llenaron mi página de cientos de comentarios llenos de cariño. Una sorpresa para mí que sinceramente, me emocionó. ¡Muchísimas gracias! No se pueden imaginar lo gratificante y reconfortante que puede llegar a ser recibir todos estos gestos que me llenan de fuerza, energía y de placer. Es cierto que el mejor de los refuerzos es el de uno mismo, ¿pero para qué nos vamos a engañar? La consulta, los proyectos, las redes y demás, hace que muchas veces acabe el día realmente agotada y dude sobre si compensa hacer tantas cosas a la vez. Todos estos gestos me quitan las dudas y me confirman que tengo la suerte de hacer cada día lo que me apasiona y que además, lo estoy haciendo bien.

1. Pensar con gratitud te ayuda a disfrutar más de tu día a día. Aprender a poner la atención en la parte positiva de todo lo que te sucede te ayudará a tener una mejor percepción de tu realidad.

2. Te refuerza la autoestima. Ser agradecido te genera emociones de bondad, humildad, sencillez, y eso te hace sentir bien contigo mismo.

3. Te ayuda a establecer vínculos sociales y fortalecer las relaciones existentes. La gratitud y la generosidad son dos fortalezas que van de la mano. Si eres agradecido, seguramente serás generoso. ¿Quién no quiere rodearse de personas así?

4. Expresar la gratitud nos ayuda a disminuir conductas envidiosas, y además es incompatible con emociones negativas Si de verdad valoras y te sientes agradecido por lo que tienes, es poco probable que sientas envidia por lo que tienen los demás.

5. Nos ayuda a mantener durante más tiempo la "felicidad" que sentimos cuando logramos algo. Las buenas noticias hacen que nos sintamos muy satisfechos con la nueva situación durante un tiempo. A medida que pasan los días, nuestra capacidad hedonista, que por suerte o por desgracia, nos ayuda a adaptarnos a todo lo que nos sucede, hace que la alegría del principio disminuya en intensidad. Ser agradecido con lo que uno tiene, hace que las emociones de placer no surjan únicamente cuando llegamos al destino, sino durante todo el trayecto.

La gratitud es cuando el recuerdo se guarda en el corazón y no solo en la mente. Muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera, me han hecho feliz este año.