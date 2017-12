Felicitación al Ayuntamiento de Los Realejos

El martes día 14 de noviembre publiqué en esta sección de Cartas de los Lectores, con el título Los usuarios consideran una falta de respeto, con referencia a que había una necesidad urgente de falta de colocación de marquesinas en varios puntos del pulmón del centro del valle de Las Arenas de Puerto la Cruz. Se llevan años denunciando, por parte de tantos y tantos usuarios, la necesidad de la colocación de dichas marquesinas. Se seguían riendo de sus vecinos y transeúntes.

Hoy me he llevado una gran sorpresa al observar que el municipio de Los Realejos contará en breve con cuatro nuevas marquesinas para sus paradas de guaguas. Tengo que decir que felicito, como no puede ser de otra manera, a las autoridades de Los Realejos, de forma especial al concejal de Transportes de dicho municipio, Alexis Hernández. El ayuntamiento tiene previsto su colocación en varios puntos de las inmediaciones del IES Cruz Santa, estación de servicios y subida a La Piñera; en San Vicente, junto al cruce con la TF-5; y en Realejo Alto, por fuera de la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo.

Es más, el alcalde, Manuel Domínguez, confirma que "este proyecto tendrá continuidad también en el próximo año, con la dotación de nuevas marquesinas en otros puntos de la localidad, atendiendo especialmente a aquellas zonas en las que no existe modo de resguardo de los viajeros durante la espera de la correspondiente línea de guagua, tal y como nos habían demandado los usuarios de los núcleos en que se han dispuesto en estos días".

Aprovecho también para felicitar al alcalde de esta Villa de Los Realejos, Manuel Domínguez. Espero que nuestros mandatarios portuenses tomen nota del trabajo realizado. Esperemos a ver si esta vez toman nota de esta petición, unas marquesinas que son necesarias y que ya estamos en tiempos de lluvia. A la espera de verlo convertido en una realidad lo antes posibles.

